CCTV片段曝光｜觀塘金舖劫案疑犯落網　疑因欠債10萬元持鎚及氣槍犯案 (更新)

【5月13日14:22】新增警方交代案件
觀塘物華街金舖昨日(12日)發生劫案，1名男子持著鎚仔和手槍進入金鋪打劫，並嘗試偷取櫥窗內的金器後離去。警方於同日晚上以「持械行劫」罪拘捕1名46歲本地男子，被捕人士正被扣留調查。
偷走5700元手鐲後典當 警起回失物
觀塘警區重案組第一隊主管余蔚嬋督察今午向傳媒交代案情，指疑犯持氣槍闖入金舖，並用鐵鎚打爛飾櫃玻璃，偷走一隻價值約5,700元的金手鐲後逃去。警方接報調查後，鎖定疑犯身分，透過閉路電視片段，得知疑犯離開金舖後回家，換衣服後轉到其他地方。警方隨即在全港不同地方追捕，並向他的公司同事和親友調查，疑犯最終在案發9小時後到警署自首。
她說，疑犯因為賭波賭馬欠債約10萬元，相信他犯案與欠債有關，又指在他的背囊裡找到一些個人財物，包括電話及一張保安證，相信他是獨自犯案。警方亦透露，疑犯在犯案前一兩日已經到過金舖附近「踩線」，案發後他曾將偷到的手鐲典當，警方已經在當舖找回失物。
CCTV片段曝光｜鎚仔扑觀塘金行飾櫃玻璃 獨行賊行劫事敗逃去
【5月12日17:15】獨行賊打劫金行不果被追捕！事發在今日下午1時38分，一名身穿深色風褸的獨行賊人，手持鐵鎚闖入觀塘物華街49號地下一間珠寶金行，並用鐵鎚狂扑飾櫃玻璃，珠寶金行男負責人見狀立即喝止。現場消息指，職員立即按動警鐘，賊人見事敗隨即奪門而出，棄下鐵鎚和手提袋後，往協和街方向逃去無蹤，男負責人追截不果，報警求助。
警方和救援人員接報後到場，發現一名職員臉部被玻璃碎片割傷，經救護員敷治後毋須送院。珠寶金行沒有損失，但其中一個玻璃飾櫃被賊人用鎚仔擊中，整塊玻璃布滿裂痕，並有一個小破洞，其餘飾櫃則完好無損。據了解，賊人年約30歲至40歲，戴口罩及穿深色風褸。警方現正在附近搜捕，大批警員在金行展開調查。
CCTV揭店內顧客表現鎮定
網上流傳的CCTV片段顯示，獨行賊犯案期間，店內有一名長者顧客，期間表現鎮定。當職員上前阻止時，一度與獨行賊拉扯，獨行賊其後捨棄背囊奪門而出，整個行劫過程不過15秒。