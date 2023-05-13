CCTV片段曝光｜觀塘金舖劫案疑犯落網　疑因欠債10萬元持鎚及氣槍犯案 (更新)

【5月13日14:22】新增警方交代案件

觀塘物華街金舖昨日(12日)發生劫案，1名男子持著鎚仔和手槍進入金鋪打劫，並嘗試偷取櫥窗內的金器後離去。警方於同日晚上以「持械行劫」罪拘捕1名46歲本地男子，被捕人士正被扣留調查。

偷走5700元手鐲後典當 警起回失物

觀塘警區重案組第一隊主管余蔚嬋督察今午向傳媒交代案情，指疑犯持氣槍闖入金舖，並用鐵鎚打爛飾櫃玻璃，偷走一隻價值約5,700元的金手鐲後逃去。警方接報調查後，鎖定疑犯身分，透過閉路電視片段，得知疑犯離開金舖後回家，換衣服後轉到其他地方。警方隨即在全港不同地方追捕，並向他的公司同事和親友調查，疑犯最終在案發9小時後到警署自首。

她說，疑犯因為賭波賭馬欠債約10萬元，相信他犯案與欠債有關，又指在他的背囊裡找到一些個人財物，包括電話及一張保安證，相信他是獨自犯案。警方亦透露，疑犯在犯案前一兩日已經到過金舖附近「踩線」，案發後他曾將偷到的手鐲典當，警方已經在當舖找回失物。