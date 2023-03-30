ChatGPT成熱話 高盛：人工智能可取代3億個職位

聊天機械人ChatGPT最近爆紅，令人工智能(AI)熱潮再炒起。投資銀行高盛(Goldman Sachs)經濟學家認為，全球多達3億個全職工作有可能被AI取代，先進經濟體就業市場所受影響較新興經濟體大。根據分析，香港、以色列、日本、瑞典和美國是頭五個最受影響的地區，中國、尼日利亞、越南、肯尼亞和印度最不受影響。部分原因是白領文職工作相較體力勞動的，較容易由AI取代。工種方面，行政工作及律師預料將最受影響，需體力及戶外工作則影響「很微」，例如建造業及維修。
高盛周日發表有關報告，指全球18%工作可電腦化，並估計美國和歐洲目前約三分二工作，某程度都用到AI，多達四分一工作更可完全由AI取代。報告指，46%行政工作及44%法律專業工作可機械化；建築設計及工程業、生命、物理及社會科學、商業及金融業，亦躋身AI可取代的前五位。建造業和維修工種分別僅有6%和4%。不過，報告強調，AI盛行也可創造其他新職位和提高生產力，最終令全球商品及服務年產值增加7%。
生成人工智能是一大進步
報告指，生成人工智能(generative AI)創作的內容與人類的沒有分別，是「一大進步」。經濟學家認為，若生成人工智能技術成功，勞工市場將面臨巨大改變。成全球熱話的ChatGPT其使用技術就是生成人工智能，它可回答問題、寫文章，有報道指已令部分公司重新審視人手問題。ChatGPT研發商本月推出最新軟件GPT-4，其簡化編碼能力、只要簡單說明便能快速建立網頁，以及在考試中取得高分，亦令早期用戶眼前一亮。
牛津大學馬丁學院未來工作中心主任Carl Benedikt Frey指，無從估計有幾多工作會被生成人工智能取代，「以ChatGPT為例，它讓更多寫作技能一般的人寫出論文和文章。記者將會面對更大競爭力，那可能推低薪金，除非記者需求大增」。他舉例說，全球定位系統(GPS)技術及Uber叫車平台的推出後，熟悉倫敦所有街道的「技能」突然價值大減，在職司機經歷大幅減薪，大約削減10%，最終結果是「薪金削減，司機數目沒有減少」；生成人工智能未來數年於創意工作上或有類似影響。