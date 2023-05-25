ChatGPT技術融入聊天機械人　本地初創估值急升至逾5億

ChatGPT熱潮席捲全球，令人們爭相試用。本地初創公司ChatDaddy亦把握時機進行開發，提升業務技術，替企業用WhatsApp Chatbot（聊天機械人）解答客戶問題，節省大量時間，並在短時間內已取得成功。現時生意合作伙伴更包括麥當勞、Agoda、Logitech及Shopee等大企業，現時公司估值逾5億元。老闆林錦豪(Kenny Lim)認為，ChatGPT熱潮將大大改變香港企業生態，以及企業未來的招聘策略。

聊天機械人流行多年，但是往往答非所問，令顧客體驗不佳，亦需要企業的員工跟進。身為地道「香港仔」的Kenny有見及此，在4年前創立「ChatDaddy」，業務主要是為開發人員和營銷人員，提供WhatsApp自動化支援服務，包括通過 AI生產生即時回覆， 簡化客戶互動。而隨ChatGPT興起，Kenny靈機一觸，將相關技術融入原有Chatbot。

ChatGPT技術助企業長遠行銷

他解釋，Chatbot（聊天機械人）會透過2億條WhatsApp對話訓練，以應用自然語言處理技術分析內容，再輔以最新AI演算法，在幾秒鐘內讀取客戶訊息、簡單總結並生成回覆建議。就算是不熟悉的語言或專業術語，ChatDaddy GPT亦會考慮對話背景、客戶歷史記錄及客戶公司目標，建議如何最好地回覆客戶，並不斷改善回覆語氣及內容。而這類Chatbot 聊天機械人的好處，是可突破時差限制，24小時運作及即時回覆客戶，亦不怕遺漏每一位客人，且可針對客人偏好分類，方便長遠行銷。