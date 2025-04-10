Chiikawa壓倒龍珠成為Carousell今年熱搜首位　調查：大細路帶動收藏熱潮

由熱衷於童年興趣的「大細路」帶動熱潮，香港收藏品市場持續升溫。二手買賣平台Carousell調查發現58%受訪收藏家年齡超過31歲。而今年熱搜趨勢「Chiikawa」已壓倒「龍珠」，成為最受歡迎的搜索關鍵詞。 肯花肯買：年均消費最高逾萬港元 Carousell調查顯示，58%受訪收藏家年齡超過31歲，其中50歲以上群體佔23%，為最大比例。51%受訪者更已收藏玩具超過5年，反映「大細路」的長情投入。此外，這份熱愛也反映在他們的消費習慣中，大多數受訪者每年在收藏品上花費1,000至1萬港元，其中31至40歲群體最為活躍。在26至30歲受訪者中，亦不乏每年豪花超過1萬港元的狂熱收藏家。

世代偏好大不同 調查亦顯示手辦及玩具（64%）是各年齡層最受歡迎的收藏品，特別是「泡泡瑪特」(POP MART)及「S.H. Figuarts」等知名品牌。交易卡則排名第二，書籍及漫畫緊隨其後。不同年齡層的收藏偏好亦有所不同，26歲以下的受訪者更偏愛明星周邊商品，而26歲及以上的受訪者則更熱衷於書籍和漫畫。樂高（LEGO）在31至40歲的收藏者中最受歡迎，而50歲及以上的收藏者則更偏好郵票收藏，體現較傳統的收藏風格。

2025熱搜趨勢：Chiikawa Carousell的調查結果與搜索趨勢數據交叉對比後發現，香港用戶對收藏品的需求正不斷變化。過去數年，「PS5」、「任天堂 Switch」、「iPhone」及「香奈兒」等電子及奢侈品關鍵詞一直佔據搜索榜前列，而近年來玩具與收藏品的熱度亦顯著上升。