Chiikawa限定店掀搶購 店員設問題趕黃牛黨 女子答「卡哇痴」引哄笑

日本人氣動漫Chiikawa（吉伊卡哇）深受喜愛，期間限定店近日在尖沙咀海港城開幕，官方昨日（15日）上午發售第二輪限定版毛公仔，近千人打蛇餅。社交平台亦出現不少「黃牛黨」、「排隊黨」明碼標價做「代購」，價格遠高於官方零售價。有網民發文指，昨日在現場有門店店員向排隊的客人提問有關Chiikawa的問題，不少人答錯問題而被請離，因而即場發脾氣，甚至與粉絲發生爭執，更有警員到場。網上流傳一段影片，有兩名操普通話的中年女子在場排隊，但被店員問及想購買公仔的全名時，卻「口啞啞」，最終竟答「卡哇痴」，引來現場一陣哄笑。 Facebook、Threads及小紅書都有網民發帖稱，有店員隨機向排隊者提問，包括角色族譜、角色名字、故事內容等，答中者可以繼續排隊入店，若答不出則要被請離。據有不少人答錯被要求離開，有網民稱「成條隊趕剩3個人」。有網民上傳現場影片，顯示有排隊人士未能答中Chiikawa每集多少分鐘，被職員請離場。

金髮男斥「你連這個東西是甚麼都不懂，買甚麼」 網上流傳一段短片顯示，兩名中年女子因答不出問題而被要求離開，即場向職員發難，並與其他粉絲發生爭吵。一名頭戴Gucci帽的女子在限定店隊伍外質問職員，為何安排和昨天不一樣，令她無法順利入店，旁邊一名疑為粉絲的金髮男子大聲表示「你答不到問題就滾，就是這樣，就是這麼簡單」、「你連這個東西是甚麼都不懂，你買甚麼」，又指著Chiikawa公仔款式牌反問女子「這個是甚麼？說！」，其中一名女子答「卡哇痴」、「卡哇痴！是不是！」，隨即引來現場一陣哄笑，金髮男子更忍不住大聲斥責「Hachiware（小八）嚟㗎！他媽D！」。 隨後金髮男子走遠後，該兩名女子繼續向現場職員及保安表不滿，「我來買東西不是為討氣的」、「這是甚麼商場呀。這麼垃圾的。」，惟現場職員未有理會，影片就此結束。影片引起網民熱烈討論，有人在留言區中貼出照片，表示該2名女子去了客戶服務台投訴，隨後自行離開商場。

網民留言「都唔做功課」 影片瘋傳後，不少網民留言恥笑「主辦方高招」、「卡哇痴應該係新朋友嚟」、「笑到肚子痛」、「你不如答比卡超」、「他媽哥池啲fd」、「中氣十足地答出來，可惜答錯，你都係走啦」、「語氣同自信真係遙遙領先」，批評黃牛非真粉絲：「都唔做功課，就走去排隊買」、「啲炒炒賣賣嘅人就最多藉口」、「背一背答案都唔做，打份工都咁唔專業」、「香港乜都貴，其中一個原因，就係乜都炒一餐，一早應該限制下」、「明眼人都知一大堆都係黃牛，根本玩具就唔應該拎去炒，而家賣方有心做好值得讚，希望每一次都有唔同問題可以考啲人」、「主辦方有權利去決定銷售方式，你答唔到咪唔賣」、「如果搶演唱會飛都可以答啱先買得就好了」、「其實答唔出唔俾買真係好合理，明明你想買鄭秀文都冇理由答容祖兒掛」、「以後買演唱會飛可唔可以用估歌仔先俾買？」，亦有人諷刺「明明賣緊陳奕迅，你答我林峯」、「我地華人社會習慣將last name擺前面，所以答案就係kawa chii喇」。 主辦方回應指，前日早上已留意到大批顧客聚集於海港城外，為確保現場秩序及遵從警方建議，遂於前日下午提前安排位置，並於晚上進行實名登記，派發昨日（15日）指定時段的整理券。至於未來的限量商品開售日（16、17、21、22、23日），將不設即日入場券名額。