Choco Cloud Kids代購商突結業　海關接451宗投訴拘2前董事

代購嬰兒生活用品的商戶Choco Cloud Kids在月初突然結業，海關表示昨日(24日)拘捕兩名分別33和38歲的公司前董事，涉嫌違反商品說明條例。現時兩名男子正被保釋候查，海關正循刑事方向調查公司結業的原因，不排除有進一步拘捕行動。

海關商品說明調查科第七組高級調查主任黃典俊交代案情，留意到該網購店突然宣布結業，導致預購該公司產品的客人無法取得產品或未獲退款。海關至今共451宗有關網上商戶的投訴，指曾向商戶付款預購生活用品雜貨，包括服裝、美容及化妝品、健康食品及口罩等，但未能收到貨物，亦未獲安排退款，涉案金額大約40萬元，最大一宗涉及約2萬元。

海關聲稱一向相當關注涉及網購的違規行為，並致力打擊網上不良營商手法，以保障消費者權益。根據《商品說明條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

公司 網頁公告：嚴重資不抵債

2013年成立的Choco Cloud Kids月初在網頁宣布結業，公告指嚴重資不抵債，在無新資金注入下已無法繼續營運，並已於本月4日按勞工法例遣散所有工作人員，並正安排清盤程序，有進一步消息會另作公告。