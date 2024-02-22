今日(22日)「細紅心」於上午10時至下午6時期間，在北角東岸公園主題區展出。

【2月22日更新】 「Chubby Hearts Hong Kong」巨型飄浮紅心由本月14日至24日期間，於中環皇后像廣場花園展出；而直徑約3米的迷你版「紅心」就會每日在全港不同地區與大家見面。

Chubby Hearts｜「細紅心」今灣仔一處快閃

【2月21日更新】直徑約3米的飄浮紅心設計裝置「Chubby Hearts Hong Kong」今日（2月21日）於灣仔和昌大押快閃展出，時間為早上10時至傍晚6時。

而設於中環皇后像廣場花園的巨型紅心由即日起展出至2月24日，每天展出時間為下午1時至晚上9時。裝置由設計師及藝術家Anya Hindmarch構思，目標在香港各處傳遞愛和創意驚喜。

Chubby Hearts｜「細紅心」今深水埗快閃

【2月19日更新】香港盛事之一、巨型紅心飄浮裝置Chubby Hearts由本月14日至24日期間，於中環皇后像廣場花園展出，而直徑約3米的迷你版紅心每日就會在香港不同地區「快閃」。「細紅心」今日(19日)下午2時至9時期間，會於深水埗桂林街「快閃」展出。

而設在中環皇后像廣場花園直徑長達12米的巨型紅心由即日起展出至2月24日，每天展出時間為下午1時至9時。

Chubby Hearts｜「細紅心」今 中環海事博物館 「快閃」

【2月15日更新】香港盛事之一、巨型紅心飄浮裝置Chubby Hearts在本月14日起至24日在本港展出，期間橫跨中西情人節。其中直徑長達12米的Chubby Hearts會在中環皇后像廣場花園展示，另外直徑約3米的迷你版Chubby Hearts則會在全港不同的地標「快閃」展出。今日迷你版Chubby Hearts將會在中環香港海事博物館展出，展出時間由上午10時至下午6時。

至於設於中環皇后像廣場花園的巨型紅心由即日起展出至2月24日，每天展出時間為下午1時至晚上9時。