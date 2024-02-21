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2024-02-21 10:40:00

Chubby Hearts｜「細紅心」今灣仔一處快閃　即睇地點及時間 (更新)

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Chubby Hearts｜12米巨型紅心中環皇后像廣場上飄浮。(蘇文傑攝)

Chubby Hearts｜12米巨型紅心中環皇后像廣場上飄浮。(蘇文傑攝)

【2月21日更新】直徑約3米的飄浮紅心設計裝置「Chubby Hearts Hong Kong」今日（2月21日）於灣仔和昌大押快閃展出，時間為早上10時至傍晚6時。

而設於中環皇后像廣場花園的巨型紅心由即日起展出至2月24日，每天展出時間為下午1時至晚上9時。裝置由設計師及藝術家Anya Hindmarch構思，目標在香港各處傳遞愛和創意驚喜。

情人節2024｜12米巨型紅心Chubby Hearts今日在中環皇后像廣場上展出。(蘇文傑攝) 特首李家超、其夫人林麗嬋、文化體育及旅遊局局長楊潤雄，以及藝人劉嘉玲等今日出席活動開幕禮。(蘇文傑攝) 情人節2024｜李家超指，Chubby Hearts將陪伴市民至元宵節，彰顯香港東西文化交融的特色。(蘇文傑攝) 情人節2024｜李家超和其夫人林麗嬋在現場打卡。(蘇文傑攝) 情人節2024｜藝人劉嘉玲出席Chubby Hearts開幕活動。(蘇文傑攝)

Chubby Hearts｜「細紅心」今深水埗快閃

【2月19日更新】香港盛事之一、巨型紅心飄浮裝置Chubby Hearts由本月14日至24日期間，於中環皇后像廣場花園展出，而直徑約3米的迷你版紅心每日就會在香港不同地區「快閃」。「細紅心」今日(19日)下午2時至9時期間，會於深水埗桂林街「快閃」展出。

而設在中環皇后像廣場花園直徑長達12巨型紅心由即日起展出至2月24日，每天展出時間為下午1時至9時。

Chubby Hearts｜「細紅心」今中環海事博物館「快閃」

【2月15日更新】香港盛事之一、巨型紅心飄浮裝置Chubby Hearts在本月14日起至24日在本港展出，期間橫跨中西情人節。其中直徑長達12Chubby Hearts會在中環皇后像廣場花園展示，另外直徑約3米的迷你Chubby Hearts則會在全港不同的地標「快閃」展出。今日迷Chubby Hearts將會在中環香港海事博物館展出，展出時間由上午10時至下午6時。

至於設於中環皇后像廣場花園的巨型紅心由即日起展出至2月24日，每天展出時間為下午1時至晚上9時。

今次活動由設計師Anya Hindmarch構思、香港設計中心策展。

Chubby Hearts｜12米巨型紅心中環皇后像廣場展示　迷你版全港多處「快閃」

【2月14日更新】今日是2月14日情人節，政府推動的大型盛事之一的「Chubby Hearts Hong Kong」即日起在中環皇后像廣場花園(直徑12米)展示，並會在旺角花墟(直徑3米)大埔林村許願廣場(直徑3米)，及堅尼地城卑路乍街海(直徑3米)等地方「快閃」，以供途人打卡。

在中環皇后像廣場花直徑達12米的Chubby Hearts今日起至24下午1時至晚上9擺放，其餘3個直徑3的Chubby Hearts快閃」地，包括：

  • 旺角花墟，開放時間為早上10時至下午4時
  • 大埔林村許願廣場，開放時間為早上10時至下午6時
  • 堅尼地城卑路乍街海開放時間為早上10時至下午6時

特首李家超、其夫人林麗嬋、文化體育及旅遊局局長楊潤雄，以及藝人劉嘉玲等今日出席活動開幕禮。李家超致辭時指，香港未來一年將舉辦多項盛事，持續為香港創造新的體驗，彰顯香港作為活動城市中心的優勢，他認為今次活動展示香港的創新和活力，亦激發了全球設計師和香港人才的創意交流，「Chubby Hearts」將陪伴市民至元宵節，彰顯香港東西文化交融的特色。

Chubby Hearts｜設計師：很高興送給香港

至於設計「Chubby Hearts」的英國設計師Anya Hindmarch表示，香港是她最喜愛的城市，又指自己一直夢想在香港展示「Chubby Hearts」，為市民帶來驚喜，讓人笑容滿面和傳播愛，她很高興這個項目可以在情人節送給香港，又深知今次活動的複雜性，感謝特區政府的支持，並感謝香港設計中心年多前的邀請。

活動由香港設計中心策展，由今日起每天早上7時在其社交媒體網站，公布其餘紅心飄浮地點及時間。Chubby Hearts 2018年首次在倫敦亮相，今次獲邀來港，由政府文化藝術盛事基金資助，是今年9項文藝盛事的首項。

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