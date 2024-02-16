Chubby Hearts｜首日參觀總人次逾6.5萬　遊客比例佔逾20%

首個由文化藝術盛事基金贊助的活動、香港設計中心策展及呈獻的公共設計及藝術項目「Chubby Hearts Hong Kong」於2024年2月14至24日期間舉行，展出由世界知名的設計師及藝術家Anya Hindmarch構思的巨型紅心設計裝置。

中心指又引用大數據分析公司Brandwatch報告指出，活動受廣泛關注，在活動舉行的首兩天，在各大社交平台上就獲得超過18萬次的關注度，並且活動亦成功地獲超過3千萬人次的觸及率，其中包括在小紅書、FACEBOOK、IG等，超過97%的網民對活動表示出中性至正面的感受，而且在活動的首日，盛事亦登上Google趨勢的熱搜榜首位。