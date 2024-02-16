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2024-02-16 16:55:00

Chubby Hearts｜首日參觀總人次逾6.5萬　遊客比例佔逾20%

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Chubby Hearts｜首日參觀總人次逾6.5萬　遊客比例佔逾20%

Chubby Hearts｜首日參觀總人次逾6.5萬　遊客比例佔逾20%

首個由文化藝術盛事基金贊助的活動、香港設計中心策展及呈獻的公共設計及藝術項目「Chubby Hearts Hong Kong」於2024年2月14至24日期間舉行，展出由世界知名的設計師及藝術家Anya Hindmarch構思的巨型紅心設計裝置。

涉約780萬元贊助 須交報告方可獲撥款

文體旅局表示，Chubby Hearts項目由文化藝術盛事基金贊助，涉及約780萬元。申請人須於活動完結後提交報告，經接納方可取得撥款。

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Chubby Hearts登上Google熱搜榜首位

香港設計中心指，根據嘉柏市場策略研究統計，項目首日4個展出地方包括中環皇后像廣場、旺角花墟、大埔林村許願廣場以及卑路乍灣海濱長廊參觀總人次為65,524，其中遊客人數比例佔20.7%，大幅超出預期。

中心指又引用大數據分析公司Brandwatch報告指出，活動受廣泛關注，在活動舉行的首兩天，在各大社交平台上就獲得超過18萬次的關注度，並且活動亦成功地獲超過3千萬人次的觸及率，其中包括在小紅書、FACEBOOK、IG等，超過97%的網民對活動表示出中性至正面的感受，而且在活動的首日，盛事亦登上Google趨勢的熱搜榜首位。

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