Chubby Hearts｜12米巨型紅心中環皇后像廣場展示　即睇「快閃」紅心現身時間及地點 (更新)

【2月15日更新】香港盛事之一、巨型紅心飄浮裝置Chubby Hearts在本月14日起至24日在本港展出，期間橫跨中西情人節。其中直徑長達12米的Chubby Hearts會在中環皇后像廣場花園展示，另外直徑約3米的迷你版Chubby Hearts則會在全港不同的地標「快閃」展出。今日迷你版Chubby Hearts將會在中環香港海事博物館展出，展出時間由上午10時至下午6時。 至於設於中環皇后像廣場花園的巨型紅心由即日起展出至2月24日，每天展出時間為下午1時至晚上9時。

Chubby Hearts｜12米巨型紅心中環皇后像廣場展示 迷你版全港多處「快閃」 【2月14日更新】今日是2月14日情人節，政府推動的大型盛事之一的「Chubby Hearts Hong Kong」即日起在中環皇后像廣場花園(直徑12米)展示，並會在旺角花墟(直徑3米)、大埔林村許願廣場(直徑3米)，及堅尼地城卑路乍街海濱(直徑3米)等地方「快閃」，以供途人打卡。

在中環皇后像廣場花園，直徑達12米的Chubby Hearts今日起至24日下午1時至晚上9時擺放，其餘3個直徑3米的Chubby Hearts「快閃」地點，包括： 旺角花墟，開放時間為早上10時至下午4時

大埔林村許願廣場，開放時間為早上10時至下午6時

堅尼地城卑路乍街海 濱 ， 開放時間為早上10時至下午6時 特首李家超、其夫人林麗嬋、文化體育及旅遊局局長楊潤雄，以及藝人劉嘉玲等今日出席活動開幕禮。李家超致辭時指，香港未來一年將舉辦多項盛事，持續為香港創造新的體驗，彰顯香港作為活動城市中心的優勢，他認為今次活動展示香港的創新和活力，亦激發了全球設計師和香港人才的創意交流，「Chubby Hearts」將陪伴市民至元宵節，彰顯香港東西文化交融的特色。