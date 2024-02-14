Chubby Hearts｜12米巨型紅心中環皇后像廣場展示　迷你版全港多處「快閃」

今日是2月14日情人節，政府推動的大型盛事之一的「Chubby Hearts Hong Kong」即日起在中環皇后像廣場花園(直徑12米)展示，並會在旺角花墟(直徑3米)、大埔林村許願廣場(直徑3米)，及堅尼地城卑路乍街海濱(直徑3米)等地方「快閃」，以供途人打卡。

特首李家超、其夫人林麗嬋、文化體育及旅遊局局長楊潤雄，以及藝人劉嘉玲等今日出席活動開幕禮。李家超致辭時指，香港未來一年將舉辦多項盛事，持續為香港創造新的體驗，彰顯香港作為活動城市中心的優勢，他認為今次活動展示香港的創新和活力，亦激發了全球設計師和香港人才的創意交流，「Chubby Hearts」將陪伴市民至元宵節，彰顯香港東西文化交融的特色。

在中環皇后像廣場花園，直徑達12米的Chubby Hearts今日起至24日下午1時至晚上9時擺放，其餘3個直徑3米的Chubby Hearts「快閃」地點，包括：

情人節2024｜設計師：很高興送給香港

至於設計「Chubby Hearts」的英國設計師Anya Hindmarch表示，香港是她最喜愛的城市，又指自己一直夢想在香港展示「Chubby Hearts」，為市民帶來驚喜，讓人笑容滿面和傳播愛，她很高興這個項目可以在情人節送給香港，又深知今次活動的複雜性，感謝特區政府的支持，並感謝香港設計中心年多前的邀請。

活動由香港設計中心策展，由今日起每天早上7時在其社交媒體及網站，公布其餘紅心飄浮地點及時間。Chubby Hearts 在2018年首次在倫敦亮相，今次獲邀來港，由政府文化藝術盛事基金資助，是今年9項文藝盛事的首項。