CIC未來建造中心 掌舵業界轉型 擴大人才庫

未來建造中心展示先進建築機械人，讓業界人士掌握最新設備，達至「人機共融」。

CFC位於香港建造學院九龍灣院校三樓，佔地超過1萬平方呎，包括五大展區。議會日前為中心舉行開幕禮，議會主席何安誠教授工程師致開幕辭提到：「建造業創新化事在必行，必須擴大智慧建造的人才庫。其中之一是低空經濟，利用無人機和先進航空技術進行測量、物流和現場監控，提升建築項目的效率和安全。通過整合這些技術，推動項目整個生命周期數碼化的工作，從設計、施工到營運及維修等，數據流通將有助實現智慧城市。」就此，議會積極培訓人才，正籌辦不同課程，包括今年7月開課的「大師級培訓課程—數碼領導力」等，適合業界不同崗位持份者持續進修，掌握推動智能建造所需的策略和技術專長。

數碼創科在促進建造業發展扮演關鍵角色，建造業議會（CIC）為加快培育業界人才，滿足社會對工程項目的期望，於九龍灣設立未來建造中心（Centre for Future Construction, CFC），以推動業界加強應用創科技術、提升數碼化進程及升級轉型。

CFC設有五個展區，展示不同工程項目的成功案例及技術：

數碼分身專區（Digital Twin Hub）：收集多個成功例子，當中包括防止水浸系統，亦介紹內地BIM（建築信息模擬）到CIM（城市信息模擬）的概念，如何建立智慧城市核心，從而讓參觀者了解如何利用數據作決策。

人工智能專區（AI Hub）：與業界合作研發的Safety LLM，內置RAG技術（Retrieval-Augmented Generation），協助語言模型更精準地回應問題。

機械人專區（Robotic Hub）：匯聚多部先進建築機械人，如自動鑽孔機械人和牆面處理機械人、無人機（Drone）等，讓業界人士掌握最新設備，達至「人機共融」。

4S專區（4S Hub）：展區有移動式升降工作平台安全感應器、智能安全帽、智能手錶等供試用，助業界更了解「安全智慧工地」系統，以及如何做到數據可視化。

沉浸式模擬實景專區（Immersive Hub）：利用虛擬實景（VR）和擴增實境（AR）技術作互動式學習，加深對建築信息模擬（BIM）及「組裝合成」建築法（MiC）等技術的認識。