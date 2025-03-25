Cityline印錯門票 市民批不便 羅淑佩：須交代原因及致歉

英國樂隊隊Coldplay於下月8日起，在啟德體育園舉辦巡迴演唱會。售票平台Cityline日前稱，因部分門票資料出錯，需要更換新版門票，並設立包括廣州和深圳在內合共9個換票點。有受影響的市民批評Cityline的安排欠妥當。文化體育及旅遊局長羅淑佩表示，已要求Cityline盡快向公眾交代補救方案；又稱正密切留意換票情況，如有需要會作要求和指引。
Cityline日前表示，Coldplay演唱會售價1,399元的企位門票資料有偏差，並指持票人需要換票；惟最初只在香港設立7個換票點，惹來內地觀眾不滿，最終在廣州和深圳各設一個換票點。有受影響市民昨在尖沙咀的換票點換票，他指換票點的位置尚算方便，但對首次來港的旅客或嫌不便，認為主辦方須改善安排。亦有來自深圳的旅客表示，門票上印錯的地方並不影響VIP的位置，不理解為何要換票；又認為對其他城市的觀眾造成不便。
正密切留意換票安排 有需要時作指引
羅淑佩昨回應事件時指，Cityline須自行解釋出錯的原因，包括如何印票和後續的配對等。她又指，Cityline須向公眾清楚快速地交代補救方案，包括換票的安排等，亦要向公眾致歉。她續指，當局正密切留意換票安排，包括留意觀眾會否預先換票；又指現時距離演唱會舉行仍有時間，有需要時會作要求及指引。
立法會議員楊永杰在電台節目表示，即使增加廣州和深圳換票點仍不足夠，因為演唱會的歌迷來自整個內地，甚至東南亞地區，觀眾或要花費不少時間前往換票。他認為，CityLine要考慮安排在演唱會舉行當日為顧客換票，以及郵寄換票方案，亦要考慮賠償受影響人士，包括豁免手續費或日後優先購票等。
楊永杰表示，日後要循電子票務系統方向發展，既可打擊「黃牛」，亦可讓整個票務系統更精準，可以在系統後台更新資料。