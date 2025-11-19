Cityline推退票增值服務 歌迷缺席可全額退款

政府近年積極推動演唱會經濟，加上啟德體育園、東九文化中心等場地相繼落成啟用，令本港演出市場持續升溫，吸引大量海外旅客來港觀演，而相關保障措施亦不可或缺。購票系統服務平台Cityline(購票通)推出退票增值服務，容許無法出席活動的歌迷在活動後提交證明，申請全額退款。Cityline指，演唱會經濟具龐大潛力，客群亦出現年輕化和外地化趨勢，盼新服務增加粉絲保障，「嚟唔到，(退到錢)都有啲情緒安慰。」

消費者可在購票時加購服務。(網上截圖)

該公司機構業務主管陳業恒介紹指，新系統容許消費者在購票時額外以門票價錢約一成的金額加購服務；如觀眾在演唱會當天因身體抱恙、航班延誤、學校考試撞期等不同原因而缺席，可在ProtectGroup平台提交醫生紙、航班延誤新聞、校方考試改期通知等證明，完成審核後，最快7日獲全額退票。

Cityline執行董事兼總經理林永存接受本報訪問時指，疫後演唱會經濟發展蓬勃。另一方面，今年上半年起，公司接獲跨境旅客來港睇騷的查詢有所增加，Cityline因而早前與英國預訂退款保障服務公司「ProtectGroup」合作，並於9月試行推出「可退票增值服務」。

新服務非單純商業考量

林永存補充，退票服務適用本地人或遊客，但觀察到服務更受旅客歡迎，試行約兩個月，個別活動加購率達五成，「買咗服務嘅人六至七成都係旅客，大多數來自內地。」

他強調，新增退票服務並非單純商業考量，更是回應眾多旅客的需要，為他們提供更多保障，「即使嚟唔到，(退到錢)都有啲情緒安慰。」他又稱，Cityline會持續跟進顧客的反饋並改善服務，務求「為所有觀眾都享用一個公平、公正嘅購票服務。」

看好演唱會經濟發展潛力

談到香港演唱會經濟，林永存指，相關活動對推動旅遊和大灣區融合均有幫助，代表香港本土發展具吸引力，公司亦看好當中發展潛力。如他觀察到，演唱會經濟出現年輕化和外地化趨勢，如有部分演唱會的進場人士，旅客佔比達七成。

繼續打擊黃牛和假飛

至於「黃牛」、假飛或搶飛機械人等老問題，林永存則指，公司與這些問題已應對多年，坦言「道高一尺，魔高一丈」，黃牛黨和賣假飛騙徒的手法不斷變化；業界推出實名制、動態換票QRCode等方法都雖能有效解決問題，但存在實行上的限制。

他強調會繼續與警方合作打擊黃牛和假飛，如使用AI觀察網絡上有關Cityline的消息，並把異常的購票資訊交予警方；他亦提醒市民，要於官方渠道購票以減低買假飛的風險。