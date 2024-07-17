Cloud雲浩影Feanna黃淑蔓 X 建造業資訊站 現身旺角街頭為DSE考生打氣！鼓勵發掘更多改變機遇

今日（7月17日）對於一眾應屆文憑試考生而言，絕對稱得上是如釋重負的大日子。為了鼓勵DSE考生，雲浩影（Cloud）以及黃淑蔓（Feanna）無懼烈日與高溫一同現身旺角街頭支持由建造業界聯手舉辦的「看『建』未來 『築』及生活 香港建造業推廣計劃」的「建造業資訊站」，以行動力撐應屆考生！
分享過往經驗 鼓勵年輕人創造新機會
作為公開試過來人，Cloud明白考生們或許會對未來感到不安、傍徨，然而公開試只是一個轉捩點，最重要都是選擇適合自己的前路，「其實呢個只係人生其中一個轉捩點，就好似當日我一鼓作氣參加選秀比賽一樣，條路自己點選擇、點行先係最重要。」
至於Feanna則以自己歌手的經歷鼓勵考生們以心態應對一切未知，「人生每個階段都會有改變，面對改變會驚係好正常，但要記得改變都可以係好嘅。就好似我試過單人Solo又或者組合出歌一樣，每次改變我都又驚又期待，但我相信一定會有好事發生，我亦會都盡力令到好事發生。今日放榜係人生嘅一次改變，無論成績係點，大家都要調整心態，迎接改變，努力變得更好。」
以MBTI 16型人格分析適合工種 推薦加入建造業建造理想前程
兩位女神除了以說話鼓勵DSE考生外，更即席邀請考生參與「職時快測」，透過MBTI 16型人格分析小遊戲測出不同性格，分析及介紹建造業內逾16種崗位，涵蓋前線技工至幕後專業人員，為考生出路提供寶貴意見。事實上建造業除了工地前線技工之外，Cloud表示業內亦有文職以及技術研究人員，所以她認為不同性格的考生都可以在建造業內找到一展所長的職位。不少考生在選擇未來路向時都會納入工作前景為考量點之一，Feanna知道未來10年政府投資的大型基建項目將陸續展開工程，加上建造業內不少崗位都有明確的晉升階梯，絕對是一份穩定又高人工的職業。
兩類建造業課程針對DSE不同成績考生 升學考牌雙線發展 職涯規劃更彈性
香港建造學院為中學生及有意轉職人士提供多元化課程。以完成三年高級文憑課程學生為例，初入職薪酬可達$20,000或以上，平均起薪點高於一般大學畢業生。DSE考獲5科2級或以上（包括中、英、數）的畢業生可報讀兩年全日制高等文憑課程，未達標者則可選擇一年制文憑課程。兩者均學費全免，有津貼，兼顧升學考牌，職涯規劃更彈性。高等文憑課程教授施工管理和監督工程質素，獲評為資歷架構第四級別，畢業生可擔任管理崗位，並可銜接其他學位課程，獲學分豁免。完成在職培訓及相關學位課程後，並於7年內取得專業工程師資格，起薪點可達$45,000。