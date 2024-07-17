Cloud雲浩影Feanna黃淑蔓 X 建造業資訊站 現身旺角街頭為DSE考生打氣！鼓勵發掘更多改變機遇

今日（7月17日）對於一眾應屆文憑試考生而言，絕對稱得上是如釋重負的大日子。為了鼓勵DSE考生，雲浩影（Cloud）以及黃淑蔓（Feanna）無懼烈日與高溫一同現身旺角街頭支持由建造業界聯手舉辦的「看『建』未來 『築』及生活 香港建造業推廣計劃」的「建造業資訊站」，以行動力撐應屆考生！

分享過往經驗 鼓勵年輕人創造新機會

作為公開試過來人，Cloud明白考生們或許會對未來感到不安、傍徨，然而公開試只是一個轉捩點，最重要都是選擇適合自己的前路，「其實呢個只係人生其中一個轉捩點，就好似當日我一鼓作氣參加選秀比賽一樣，條路自己點選擇、點行先係最重要。」