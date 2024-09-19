Coldplay來港楊永杰指叫座力堪比Taylor Swift　江玉歡指須做足準備免「甩轆」

Coldplay自2009年後再來香港舉辦演唱會，選址明年開幕的啟德體育園，暫時安排3場演出，分別在明年4月9日、11日及12日。立法會議員江玉歡表示，Coldplay是世界知名的樂隊，亦有大量年輕歌迷，來港辦演唱會對香港旅遊業是好事，亦證明香港對頂級歌星仍有吸引力。
江玉歡又指，啟德體育園是新場地，歌手和音樂會籌辦者對場地不熟悉，政府和園方在配套設施、交通和人流控制方面必須要做好，政府需要對籌辦者預先給予高度配合和協助，在場外指示等配套亦預先準備好，照顧外國遊客需要，「千祈要做得好好」，避免「甩轆」影響場地形象。她又表示，港府可參考星加坡早前推廣Taylor Swift 演唱會的做法，利用多方面宣傳和媒體報道，製造一個演唱會熱潮，「唔係一個演唱會咁簡單，嗰個星期有一個熱潮，場館外面大草地亦有人睇，熱鬧過入面……場館外都做到個vibe（氣氛）……呢個先係星加坡贏得最精彩嘅地方」，
江玉歡︰招巨星勿忘振經濟
至於Coldplay 演唱會對香港旅遊業的振興作用能否與早前香港錯失的Taylor Swift 媲美，江玉歡則指有待觀察，但她提醒本港「吉舖」處處，港府需要推出措施重振經濟，凝聚人氣，否則Coldplay歌迷明年來港旅遊，發現旺區了無生氣，亦不會有良好的旅遊體驗。
楊永杰倡推套票優惠留客
一直提倡演唱會經濟的立法會議員楊永杰估計，Coldplay演唱會是啟德體育園首場的國際級演唱會，相信叫座力與Taylor Swift 相若，建議政府推出餐飲和酒店套票，讓歌迷在港多留幾天旅遊消費。他相信，Coldplay演唱會只是啟德體育園未來大型體育、表演盛事的頭炮，往後仍陸續有來。
他又提醒，主辦方需於明年3月底的國際七人欖球賽和4月的Coldplay演唱會前完成場地的各項測試，包括交通、人流疏散和門票系統等，「幾千人同5萬人係有分別」，相信四大天王聚首表演具號召力，建議政府邀請作為測試表演，「期望（演唱會）順順利利，如果難得有世界級嚟，都『甩轆』，其他就會猶疑」。
啟德體育園未有正面回覆Coldplay是否首個表演單位，以及場地人潮疏散等安排，僅稱Coldplay音樂會是啟德體育園明年開幕後的主要國際盛事之一，標誌著體育園的重要里程碑，未來將陸續公布更多精彩的體育和娛樂活動。