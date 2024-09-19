Coldplay來港楊永杰指叫座力堪比Taylor Swift　江玉歡指須做足準備免「甩轆」

Coldplay自2009年後再來香港舉辦演唱會，選址明年開幕的啟德體育園，暫時安排3場演出，分別在明年4月9日、11日及12日。立法會議員江玉歡表示，Coldplay是世界知名的樂隊，亦有大量年輕歌迷，來港辦演唱會對香港旅遊業是好事，亦證明香港對頂級歌星仍有吸引力。

江玉歡又指，啟德體育園是新場地，歌手和音樂會籌辦者對場地不熟悉，政府和園方在配套設施、交通和人流控制方面必須要做好，政府需要對籌辦者預先給予高度配合和協助，在場外指示等配套亦預先準備好，照顧外國遊客需要，「千祈要做得好好」，避免「甩轆」影響場地形象。她又表示，港府可參考星加坡早前推廣Taylor Swift 演唱會的做法，利用多方面宣傳和媒體報道，製造一個演唱會熱潮，「唔係一個演唱會咁簡單，嗰個星期有一個熱潮，場館外面大草地亦有人睇，熱鬧過入面……場館外都做到個vibe（氣氛）……呢個先係星加坡贏得最精彩嘅地方」，