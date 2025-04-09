Coldplay啟德開騷！ 安檢暢順 歌迷望增進場指示

啟德體育園主場館昨迎來首個大型商業演唱會！英國樂隊Coldplay首晚登場開騷，持普通門票的觀眾下午5時起可入場，不少穿樂隊T恤的歌迷提早數小時排隊等候安檢，秩序良好；近8時開騷前，歌迷須排隊進場，而安檢區亦有效消化人潮。

Coldplay於4月8、9、11及12日在啟德體育園舉行巡迴演唱會。今次活動分開多個不同入口，持不同種類門票者須到指定的閘口接受安檢。本報記者昨午到場館外觀察，發現不少人去錯閘口，須由工作人員指正。李小姐昨到主場館外的F入口，但到被告知要在X入口進場；她笑指，自己來之前未有做足功課，但認為現場的進場指示不多，可再改善。

歌迷Jennifer和Emma亦面對迷路的挑戰，她們因在體育園的另一側下車而要「兜大圈」，但現場未見有工作人員指示，花了較多時間四處搵入口。她們同樣認為，應該架設更多清晰指示。

入場水樽不能有蓋

今次活動容許觀眾攜帶塑料或硅膠水樽或水杯入場，但容量不能超過600毫升及不能有蓋；歌迷陳小姐便自攜平日常用的水樽，但她不知道樽蓋不可入場，或會花80元寄存樽蓋。她指主辦方應「 講清楚所有細節」。來自北京的梁先生認為「禁帶樽蓋」要求合理，因內地亦「僅容許入場人士帶紙杯進場」，故不會感到不便。他又提到是因Coldplay演唱會特意來港兩日，除聽演唱會外，還去了尖沙咀、銅鑼灣等地方逛街，相信活動可以吸引不少旅客。來自廣州的陳小姐首次在港看演唱會，而體育園設施非常現代化，從廣州出發僅需兩小時亦非常方便，「完騷」後會立即返回內地。

警方拘最少5人涉炒黃牛

另外，警方於場館外以「未經授權而以超過籌辦人定價售賣門票」罪名拘捕4男2女，疑高價兜售門票；當中5人持雙程證，涉嫌違反逗留條件。