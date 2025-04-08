Coldplay演唱會｜今晚開騷歌迷進場迷路　望現場增指示

英國樂隊Coldplay今晚在啟德主場館舉行演唱會，雖然在晚上八時才正式開始，但下午三時已見有零星的觀眾到場等待進場，但有部分入場人士指，現場入場指示不多，出現迷路的情況。另外，活動容許觀眾攜帶塑料或硅膠水樽，但容量不能超過600毫升及不能附有樽蓋，有歌迷表示不知「不能有蓋」的要求，另有旅客表示內地亦有相似規定，認為大會的要求合理。 英國著名樂隊Coldplay於4月8、9、11及12日來港舉行巡迴演唱會「Coldplay:Music Of The Spheres World Tour」，是次演唱會安排在啟德體育園進行。持普通門票的觀眾下午五時起可以入場；而持升級體驗門票的觀眾，最早三時起可以接受安檢，按門票種類，四時或四時半可提前入場。 今次活動有多個不同入口，供各門票種類的入場者到對應閘口進行安檢，但據現場記者所見，有不少人因去錯閘口被職員提點後折返，並走到會場另一邊的閘口。來自深圳的李小姐便是去到主場館外的F入口，但到達後才被告知自己要在X入口進場。她笑指，自己來之前未有做足功課，所以去錯了入口，但她亦認同現場的進場指示不多，可再改善。

歌迷Jennifer和Emma亦面對迷路的困難，她們提到因在體育園的另一側下車而要「兜大圈」，但現場則未見有太多工作人員，即使有亦不太熟悉入口的位置，導致花了比想像中多的時間四處找入口。她們認為，活動應該架設更多清晰的指示。 壽星公睇三場慶生 另外，有不少粉絲在早上已到體藝館的商舖門口排隊等買紀念品。其中旅居香港兩年的法國人Cyril今日剛好是生日，便花了1,200元大買活動限定海報、T恤等周邊產品，支持自己的樂團之餘，亦為自己慶生。Cyril笑指，自己是Coldplay的忠實粉絲，今次香港演唱會便會看足三場，而進場安排還好，如果場內有更多橫額指示，相信不會有人去錯閘口。 廣州客即日來回睇騷 來自廣州的陳小姐約下午3時半已到達會場外等待。她表示，自己是Coldplay「多年老粉」，該樂團的歌曲能為她帶來對生命的熱情；之前曾因買不到門票而無緣看Coldplay在泰國的演唱會，而今次成功托朋友成功買到香港站門票，令她無比興奮。