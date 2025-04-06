Coldplay演唱會｜啟德體育園首設兩條口岸巴士線　運輸署籲留意往羅湖尾班車時間

散場時段設11條特別巴士線

為方便旅客過境，本月8、9、11和12日的散場時段會新增兩條特別巴士路線，包括前往落馬洲(新田)公共運輸交匯處的SP12線，以及前往港珠澳大橋香港口岸及機場的A25S線，方便乘客分別轉乘皇巴返回深圳，以及乘搭俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士返回澳門、珠海及經機場離港。連同前往港九新界各主要地區的路線，宋皇臺道上落客區提供共11條特別巴士路線。

運輸署指，啟德體育園公司在活動日子散場時後亦會安排過境巴士服務，便利旅客經落馬洲皇崗口岸返回內地，乘客需要預先購票，並從啟德主場館2樓H閘外經扶手電梯到地面上落客區登車。在演唱會日子，宋皇臺道上落客區下午2時至11時30分會開放予的士上落客，署方會調動的士業界到場接載乘客，又呼籲離場人士耐心輪候登車。

往羅湖站最後一班列車11時01分啟德站開出

另外，港鐵在活動日子散場時段會加密屯馬綫和東鐵綫班次，以疏導大量觀眾離場，並安排空載列車應對額外需求。運輸署提醒，過境旅客經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車，將分別於晚上10時59分由宋皇臺站，以及11時01分由啟德站開出，未能趕及的旅客可乘搭東鐵綫往上水站，轉乘九巴第276B或N73號線往落馬洲(新田)公共運輸交匯處，然後轉乘皇巴返回深圳。