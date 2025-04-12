Coldplay演唱會｜運輸署：因天氣不穩體育園交通更繁忙　籲乘搭港鐵及散場特別巴士

Coldplay演唱會尾場今晚在啟德體育園上演，不過今日天氣不穩，運輸署預計體育園附近一帶的交通會更繁忙，呼籲觀眾乘搭港鐵及散場時段提供的特別巴士。

啟德體育園提醒觀眾不能夠攜帶超過35厘米的長雨傘入場，呼籲觀眾自備縮骨遮或雨衣。運輸署已督導各本地和跨境公共運輸服務營辦商加強服務，預備足夠班次和人手，應對乘客需求，讓觀眾便捷入場，有序離場。署方提醒特別是過境旅客應預早計劃行程，有需要應及早購票，觀眾應留意場地廣播和「離場易」平台提供的實時資訊。