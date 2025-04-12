Coldplay演唱會｜運輸署：因天氣不穩體育園交通更繁忙　籲乘搭港鐵及散場特別巴士

Coldplay演唱會尾場今晚在啟德體育園上演，不過今日天氣不穩，運輸署預計體育園附近一帶的交通會更繁忙，呼籲觀眾乘搭港鐵及散場時段提供的特別巴士。
啟德體育園提醒觀眾不能夠攜帶超過35厘米的長雨傘入場，呼籲觀眾自備縮骨遮或雨衣。運輸署已督導各本地和跨境公共運輸服務營辦商加強服務，預備足夠班次和人手，應對乘客需求，讓觀眾便捷入場，有序離場。署方提醒特別是過境旅客應預早計劃行程，有需要應及早購票，觀眾應留意場地廣播和「離場易」平台提供的實時資訊。
港鐵
屯馬綫班次會進一步加密至約2.5分鐘一班車，東鐵綫北行亦會相應加密班次；過境旅客請注意，經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車將於晚上10時59分由宋皇臺站，以及11時01分由啟德站開出
特別巴士路線
宋皇臺道上落客區已安排11條特別巴士路線前往口岸及港九新界各主要地區
港島：銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環、太古、筲箕灣、小西灣
九龍：旺角、觀塘
新界東：大埔、粉嶺、上水、將軍澳
新界西：屯門、元朗、天水圍、葵涌、荃灣、青衣
過境旅客可乘坐第SP12號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）前往落馬洲／皇崗口岸；或第A25S號線在港珠澳大橋香港口岸轉乘港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）前往澳門及珠海
的士
由於離場人士較多，候車預期輪候時間會較長，觀眾應考慮使用其他公共交通工具。