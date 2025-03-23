Coldplay演唱會｜門票印錯 消委會接25宗投訴 Cityline增廣深換票點 研快遞門票換領

英國樂隊Coldplay將於4月在啟德體育園舉行巡迴演唱會，成功購票者近日陸續取得門票，不過部份樂迷接獲售票網Cityline通知，指「門票上的資料出現偏差」，須於演唱會舉行前兩周，到本港7個指定地點換領新版門票。有內地樂迷認為專程前往香港換票極為不便，需額外承擔交通成本，要求Cityline郵寄新門票，或允許受影響者毋須換新門票，否則須作出合理賠償。更有大批網民湧入文化體育及旅遊局局長羅淑佩小紅書個人主頁投訴事件。

網民對比門票後發現，1,399價位的普通門票右下方疑被印錯「VIP-FLORIS」，惟正確門票應印為「KLOOK Hirer」、「STAN VISA」或「STAN MAST」。