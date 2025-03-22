Coldplay演唱會｜門票印錯 Cityline增廣深換票點 研快遞門票換領

英國樂隊Coldplay將於4月在啟德體育園舉行巡迴演唱會，成功購票者近日陸續取得門票，不過部份樂迷接獲售票網Cityline通知，指「門票上的資料出現偏差」，須於演唱會舉行前兩周，到本港7個指定地點換領新版門票。有內地樂迷認為專程前往香港換票極為不便，需額外承擔交通成本，要求Cityline郵寄新門票，或允許受影響者毋須換新門票，否則須作出合理賠償。更有大批網民湧入文化體育及旅遊局局長羅淑佩小紅書個人主頁投訴事件。 網民對比門票後發現，1,399價位的普通門票右下方疑被印錯「VIP-FLORIS」，惟正確門票應印為「KLOOK Hirer」、「STAN VISA」或「STAN MAST」。

消委會表示，截至周六晚上7時，接獲17宗有關Coldplay香港演唱會需更換門票的投訴。 限開演前兩周赴港換 內地樂迷批不便 消委會暫接17宗投訴 CityLine表示，會在廣州和深圳各新增一個門票換領地點，分別位於廣州天河區正佳廣場，以及深圳南山區京基百納廣場，公司亦正探索提供快遞門票換領服務，詳情日內公布；本港就設有7個換票點，分別位於北角、太子、尖沙咀、觀塘、大圍、荃灣和機場。 CityLine表示，受影響的顧客可於本月24日至4月7日期間，前往有關地點換票。為對今次事件造成的不便表示歉意，將全額退還受影響門票的購票服務費，退款會自動存入購票時使用的信用卡或電子錢包，約需時6至8星期處理。

政府提出需退回手續費 據了解，政府得悉CityLine印票出錯後，已立即要求該公司作出補救，包括在香港增加換票的地點；由於部分內地歌迷已來港取票，要求CityLine在廣州及深圳加設換票點。另外，因事件對受影響的購票者構成不便，政府亦提出需退回手續費，以誠意承擔責任，妥善解決問題。 文體旅局促售票公司妥善處理 文化體育及旅遊局表示，高度關注 Cityline 印製 Coldplay 演唱會部分門票資料出錯的事件，局方得知事件後已立即要求Cityline作出快速和妥善處理。文體旅局說，得悉Cityline已提出多項處理換票的補救安排，包括在香港和內地增加換票點、延長換票時間至演出前，以及退回受影響購票者的手續費。