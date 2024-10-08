Coldplay首日優先訂票半小時售罄 網上平台湧大量黃牛飛

英國殿堂級樂隊Coldplay將於明年4月在啟德體育園舉行3場演唱會，昨早率先開售「藝人優先訂票」，僅半小時，所有場次和票價類型已售罄；隨後，網上出現大量轉讓門票，部分標價高出原價數倍。未成功購票的樂迷亦不用失望，本周不同平台出售門票，周四(10日)正式公售。
昨日優先門票售罄後，即有人透過不同網上平台放售，有人聲稱4張原價1,299元的連位門票，以1.2萬元放售，即每張門票較原價貴1.3倍，並要求買家交訂金；亦有人以9,000元，放售4張原價1,399元的企位門票，即每張門票較原價貴60%。在網上拍賣平台Carousell，更出現大量疑似黃牛飛，有人索價1萬元，出售2張原價999元座位門票，每張門票較原價貴4倍，同時要求買家先交一半訂金。
「Coldplay: Music Of The Spheres World Tour」香港站於2025年4月9日、11日、12日在啟德體育園舉行3場大型演唱，根據早前公布票價，企位票價為1,399元，座位由399至2,099元等6種票價，另設有3種升級體驗VIP門票，由2,799至6,599元。
開售亦分不同方法，樂迷如未能在昨日「藝人優先訂票」購票，仍有不少機會，旅遊平台Klook今早10時，推出「Klook獨家演唱會套票」，套票除演唱會門票亦連酒店住宿，最低售價為2,580元，具體價格根據票價和酒店類型而不同。Live Nation會員優先訂票則於10月9日早上11時接受購買。正式公售則於10月10日早上10時。