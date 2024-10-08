Coldplay首日優先訂票半小時售罄 網上平台湧大量黃牛飛

英國殿堂級樂隊Coldplay將於明年4月在啟德體育園舉行3場演唱會，昨早率先開售「藝人優先訂票」，僅半小時，所有場次和票價類型已售罄；隨後，網上出現大量轉讓門票，部分標價高出原價數倍。未成功購票的樂迷亦不用失望，本周不同平台出售門票，周四(10日)正式公售。

昨日優先門票售罄後，即有人透過不同網上平台放售，有人聲稱4張原價1,299元的連位門票，以1.2萬元放售，即每張門票較原價貴1.3倍，並要求買家交訂金；亦有人以9,000元，放售4張原價1,399元的企位門票，即每張門票較原價貴60%。在網上拍賣平台Carousell，更出現大量疑似黃牛飛，有人索價1萬元，出售2張原價999元座位門票，每張門票較原價貴4倍，同時要求買家先交一半訂金。