Crostini結業｜海關拘55歲男董事　暫接104宗舉報涉款27萬元

連鎖餅店Crostini突然結業，以致不少顧客未能成功兌現已購買的餅券。海關今日(22日)表示，高度關注案件，交由專案隊伍跟進，並以《商品說明條例》不當接受付款方向調查，並於今早拘捕一名55歲姓黃的男董事，現時已准保釋候查，至今海關收到104宗市民舉報個案，共涉款27萬港元。

涉 5300 張餅卡禮券 最高涉款1.75萬元

海關商品說明調查科總貿易管制主任雷毅權指，海關於上周起接獲市民舉報未能成功兌換餅卡個案，截至今早10時，共接獲104宗相關個案，涉及5,300張餅卡及禮券，共涉款27萬港元，當中損失最高一宗涉款1.75萬元，海關已向部分投訴人錄口供，了解詳情。

部分餅卡有效期至 2025 年 員工或涉違法

海關指，有報案人於8月28日買餅卡或禮券，惟店舖在9月13日突然宣布全線結業，而餅卡的有效期分別為2022年12月31日至2025年，懷疑當中涉不當接受付款。海關稱，調查正在進行，不排除有更多人被捕，當中出售餅卡的員工亦有可能違法，惟須視乎調查結果。海關會與消委會繼續聯繫，跟進案件，呼籲所有受害人盡快與海關聯絡，並提供購買詳情、單據及相關餅卡。

早前Crostini負責人黃光輝接受傳媒採訪時指，疫情爆發以來生意大減三分之二，加上政府暫緩追租措施於7月完結後，被業主追租，沒法再經營下去，所以才決定結業。他指已借了8,000萬元給公司營運，資金來自他自己及向朋友借貸，但仍然解決不到財政問題。