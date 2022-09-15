Crostini結業｜積金局證實僱主拖欠8月份約12萬元強積金供款 涉及約120名員工

【17:18更新】積金局表示，十分關注連鎖餅店Crostini突然結業事件，並高度重視僱主是否有拖欠強積金供款的情況。根據受託人每月向積金局提交的拖欠供款報告顯示，截至2022年7月的供款期，Crostini餅店並沒有拖欠強積金的紀錄。至於8月份的供款，供款日為9月13日，為了盡快查明Crostini有否拖欠僱員強積金，積金局在未收到受託人的每月拖欠供款報告前，已主動聯絡相 關受託人，證實該餅店未有支付員工8月份的強積金供款，拖欠款額約120,000元，受影響員工約120人。積金局將會代受影響僱員追討有關拖欠供款，包括考慮從法律途徑展開申索。至於9月份的供款，供款日為10月10日，如確認拖欠供款，積金局會立即採取執法 行動。

積金局亦留意到傳媒報道指受影響的僱員包括全職及兼職僱員。局方會循該餅店有否按法例要求，為所有僱員包括全職及符合資格的職僱員，登記強積金計劃的方向調查，如發現違規情況，必定採取法律行動。積金局呼籲僱員應定期查閱強積金帳戶紀錄，如有懷疑或發現供款有誤，應立即聯絡其受託人 。至於就Crostini倒閉事件，頡金局至今未有收到任何查詢。受影響僱員應立即透過熱線2918 0102或電郵與積金局聯絡，以便局方跟進。

工會接100員工求助 涉欠薪300至500萬元

【10:24更新】連鎖餅店Crostini突然宣布全線結業，惹來不少顧客批評，他們擔心已購買的餅卡或將成廢紙。協助事件員工的飲食業職工總會權益總幹事招冠聰今日(15日)在電台表示，接獲近100名員工求助，約30人為兼職員工，主要被拖欠8、9月的薪金，涉款約300至500萬元，勞工處正聯絡僱主跟進。

招冠聰表示，據初步了解僱主不願意與勞工處有太多的講解，沒有反映實質的情況，勞工處嘗試希望僱主願意簽署無力償還書，惟目前未有最新的結果。他說若僱主真的沒錢找數，最理想是僱主幫員工簽署無力償還書，讓員工走少很多路。

他透露，有員工在中秋期間已經向工會求助，亦有員工反映公司一向準時在每月7日出糧，惟本月出現延誤，因而感到奇怪，並聽聞有分店欠租；加上兼職員工的工時縮短，估計公司可能出現財困。他說疫情對飲食業造成較大的衝擊，租金問題並非一朝一夕，期望僱主若有計劃結業，應盡早與勞工處聯絡，商討安置員工方案。

創辦人：已借8000萬給公司營運仍解決不到財政問題

Crostini創辦人黃光輝接受傳媒訪問時稱，疫情爆發以來生意大減三分之二，加上政府暫緩追租措施於7月完結後，被業主追租，沒法再經營下去，所以才決定結業。他指已借了8,000萬元給公司營運，資金來自他自己及向朋友借貸，但仍然解決不到財政問題，雖然結業決定是困難，對顧客和同事不起，但真是無能為力，解決不到財政問題，現時只能讓清盤官去處理有關餅卡的問題。