Crostini結業｜網民批執都仲賣餅卡 消委會接獲10宗投訴 海關展開調查 (更新)

連鎖西餅店Crostini宣布全線結業，門市營業至昨日。Crostini負責人表示，政府暫緩追租令後，遭業主追租，無辦法下才宣布結業。截止9月14日下午5時，

消費者委員會一共接獲10宗涉及Crostini結業的投訴。

Crostini：疫下 經營環境惡劣

Crostini在社交網站facebook發聲明公布有關消息，指疫情下百業蕭條，自2020年開始，經營環境十分惡劣，公司很可惜未能力挽狂瀾，只能「無奈地作出一個非常沉重及失望的決定」，門市將會營業至昨日(13日)，之後將會全線結束營業。Crostini對所有顧客及員工致十萬分的抱歉，並感謝每一位顧客、同事和合作夥伴的支持。

對於Crostini宣布結業，不少網民在帖文下留言，批評公司通知期太短，仍有餅卡未兌換，要求賠償，有人表示「咁coupon點呀？」、「有冇搞錯，婚展買咗啲餅咭點算先？明明執都仲賣餅咭。」有網民開設「苦主」群組，並揚言出律師信追討損失，當中有苦主購買了大批婚禮禮餅券，表示未能兌現。

負責人： 暫緩追租令後無力交租

Crostini負責人黃光輝表示，政府暫緩追租措施於7月完結，被業主追租，雖然一直有與商場商量如何處理，惟處理不到，所以沒法再經營下去，昨日才決定結業。被問到有顧客認為明知要結業但仍賣餅卡，他表示原本無結業打算，但真是被迫到沒辦法，現在只能讓清盤官去處理這個問題。