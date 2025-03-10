Deliveroo戶戶送撤出香港｜學者分析戶戶送撤出原因 黃家和指北上消費影響外賣生意 (蘇文傑攝)

戶戶送(Deliveroo)突宣布將撤出香港市場。恒大市場學系助理教授鄺家麒接受《am730》訪問時指，戶戶送的「經調整的盈利率」(adjusted EBITDA)為負數，反映經營香港市場是非常微利，若達不到一定的規模，即使做到每單外賣都能維持到盈利，但計及折舊和攤銷等固定成本，便容易落得無利可圖的困境。 他續指，此情況或由多項因素所致，如網上平台、數據庫日常維護因科技產品週期加快而變頻密，從而令折舊費用上升；另外，戶戶送9年前進軍香港，一般而言，品牌想打響名堂須花費大筆資金。鄺家麒估計，戶戶送有就此借貸，而相關貸款至今仍未攤平，加上美息走向未明進一步減息，致戶戶送支付利息成本很大，且隨各外賣平台競爭日趨激烈，宣傳及提供優惠支出亦隨之增加。

鄺家麒認為，今次Foodpanda購入部分資產屬雙贏，「一邊可以擴展規模，另一方邊有個機會離場」，消費者雖然會少一個選擇，但從市場發展而言卻昰有益的，「 汰弱留強可以令到市場成長，變得更有效率。」他又強調香港外賣市場雖少，但仍「有得做」，惟外平台要努力壙大貨品種類吸客，而兩平台的整合亦有助Foodpanda日後與美團外賣平台KeeTa競爭。 翻查資料，來自德國的Foodpanda於2014年進軍香港，英國起家的Deliveroo隨後於2015年登陸；Uber Eats於2016年登場、至2021年底退場；內地外賣平台巨頭美團，2023年中則以KeeTa品牌搶攻本港市場。

黃家和：外出用餐續增加 香港餐飲聯業協會會長黃家和接受《am730》訪問時指，除北上消費風氣致外賣平台生意困難外，香港人亦因盛事活動增加而多了外出用膳，今年頭市面餐廳堂食按年升10%。黃家和又稱，外賣平台須擴大貨品種類生存，但戶戶送近年來在此方面非常被動。 他形容Deliveroo從開始至今「無賺錢」，且要多方面投資和付出，Deliveroo或認為繼續營運下去只是「繼續燒銀紙」，對他們結束在港營運不感驚訝。 送遞員憂收入減少 戶戶送宣布撤出香港市場對消費者、車手乃至商戶均有影響。其中送遞員黃小姐兩年前已無在戶戶送工作，她指戶戶送不時要車手跨區送餐，「推得幾次就無得再推」非常不便，但她亦對少一個提供工作機會的平台感可惜。另外，她又擔心，戶戶送消失後KeeTa會一家獨大，雖可自選工作區域，但該平台單人都送餐，「張單好細，得十幾蚊」，變相減少收入。