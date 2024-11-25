deliveroo：咖啡及烤雞卷是「打工仔」最喜愛早餐 最受歡迎午餐是雞胸肉顯示健康意識提高

2025年將至，外賣平台deliveroo企業版回顧過去1年辦公室熱門美食趨勢，揭示一眾「打工仔」的口味偏好。deliveroo指烤雞卷、芝士鹹牛肉蛋多士及香濃咖啡，是大家以訂單票選的「我最喜愛早餐」三甲之選。

到了午飯時間，deiveroo指客戶的午餐選擇愈趨多元，但仍以方便、快捷又美味之選為首選，當中包括照燒雞扒便當和壽司。此外，有「營」午餐如雞胸便當亦登上三甲之位，足見一眾「打工仔」很重視蛋白質攝取與健康飲食習慣。當大家準備結束繁忙的一天，不少「打工仔」選擇以清新的橙汁及壽司拼盤獎勵自己。