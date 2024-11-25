deliveroo：咖啡及烤雞卷是「打工仔」最喜愛早餐　最受歡迎午餐是雞胸肉顯示健康意識提高

2025年將至，外賣平台deliveroo企業版回顧過去1年辦公室熱門美食趨勢，揭示一眾「打工仔」的口味偏好。deliveroo指烤雞卷、芝士鹹牛肉蛋多士及香濃咖啡，是大家以訂單票選的「我最喜愛早餐」三甲之選。
到了午飯時間，deiveroo指客戶的午餐選擇愈趨多元，但仍以方便、快捷又美味之選為首選，當中包括照燒雞扒便當和壽司。此外，有「營」午餐如雞胸便當亦登上三甲之位，足見一眾「打工仔」很重視蛋白質攝取與健康飲食習慣。當大家準備結束繁忙的一天，不少「打工仔」選擇以清新的橙汁及壽司拼盤獎勵自己。
科技及電訊業訂單增長逾30%
deliveroo企業版數據顯示，科技及電訊行業今年的訂單增幅尤其顯著，訂單量錄得超過30%增幅，反映這行業快速擴張，不同公司不斷擴大團隊並招攬本地人才，同時亦積極改善員工福利，例如提供公司午餐，或定期舉辦大型公司活動，營造理想的工作環境，進一步吸引頂尖人才及增強員工歸屬感。
傳統節慶帶動中式料理訂單大增
在特別的傳統節日，尤其是在中秋節和農曆新年前後的數個星期，企業對中式料理的訂單量顯著大增，可見不少公司團隊在公眾假期前後以傳統菜式慶祝這些節日，突顯出一起慶祝傳統節日在職場的重要程度。
戶戶超市繼續成為提供營養零食的首選
過去1年，各界企業持續選用於中環、觀塘、尖沙咀等主要商業核心地區的戶戶超市為公司茶水間補充零食，當中尤以健康零食為主，反映企業日益重視員工的健康，確保員工工作忙碌亦不會因此忽略營養攝取。方便快捷的健康零食如能量棒和蛋白質奶昔，不但可以確保團隊能獲得充分營養，亦有助於為員工提神及維持生產力。