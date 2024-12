DesignInspire設計博覽今開鑼　吸200家展商參與

香港貿發局主辦、香港設計中心協辦、文創產業發展處資助的DesignInspire創意設計博覽,今日(5日)起一連三日於香港會議展覽中心隆重舉行。活動今年以「設想生活 開創未來」為主題,吸引來自內地、捷克、法國、日本、台灣、泰國及香港等國家及地區的逾200家展商參與。展覽設有多個主題展區,展示全球頂尖設計大師的嶄新思維與創意,供業內人士及公眾免費參與。

今屆內容包括多位藝術作品,如負責大阪市心齋橋車站的照明設計的日本燈飾品牌 Yahiro Electronics Co., Ltd成獨一無二的照明燈具;捷克玻璃設計工作室DECHEM帶來的永續發展設計作品;香港品牌 OH YOU MADE MY DAY「貓奴主題」T 恤等。