DesignInspire設計博覽今開鑼　吸200家展商參與

由香港貿易發展局（香港貿發局） 主辦、香港設計中心協辦、文創產業發展處（文創處）贊助的 DesignInspire 創意設計博覽，一連三日於香港會議展覽中心舉行，開放予業界及公眾免費入場。(貿發提供)局

香港貿發局主辦、香港設計中心協辦、文創產業發展處資助的DesignInspire創意設計博覽，今日(5日)起一連三日於香港會議展覽中心隆重舉行。活動今年以「設想生活 開創未來」為主題，吸引來自內地、捷克、法國、日本、台灣、泰國及香港等國家及地區的逾200家展商參與。展覽設有多個主題展區，展示全球頂尖設計大師的嶄新思維與創意，供業內人士及公眾免費參與。 今屆內容包括多位藝術作品，如負責大阪市心齋橋車站的照明設計的日本燈飾品牌 Yahiro Electronics Co., Ltd成獨一無二的照明燈具；捷克玻璃設計工作室DECHEM帶來的永續發展設計作品；香港品牌 OH YOU MADE MY DAY「貓奴主題」T 恤等。

實時視覺藝術 展會更加入創新科技元素，邀請著名水彩藝術家皮忠（Pei Chung），透過數碼科技演繹嶄新的藝術 體驗。實時視覺藝術家 moon.noon（孔凡亮）的沉浸式裝置，運用先進影像技術為觀眾帶來震撼的視覺享受。主辦機構更邀請國際設計專家出席 InnoTalks 論壇，深入探討設計趨勢、可持續發展、智慧城市等議題，為設計專業人士提供擴闊視野的交流平台。其中共融設計工作室無事無事研究所，以人性化的設計喚起人們對弱勢社群及社會的關注。 立1,000平方米展區 另外，適逢「Maison&Objet」成立30週年，這個時尚生活領域先驅平台首次在港設立1,000平方米展區「Maison&Objet Design Factory」，同場亦有多家法國機構帶來的經典品牌，包括擁有逾 250 年歷史的水晶品牌 Baccarat，以及創立自1888年的 Lalique 等品牌的設計作品。其中 Baccarat展出品牌與本地設計大師 Steve Leung（梁志天）聯乘合作的限量版「青花瓷」水晶燈。

由跨領域藝術工作者Chilai Howard(鄭智禮)策劃的「Future Archive」展區找來平面設計大師及水墨畫家靳埭強與兼擅版畫及紋身的藝術家李寧、國際建築設計師 Steve Leung(梁志天)等人，促成七組跨界合作。體現傳承與創新，凸顯香港設計兼具國際視野與本地特色的獨特魅力。

方舜文：積極發揮平台角色 香港貿發局總裁方舜文表示，當今世界瞬息萬變，創新、創意和可持續設計比以往任何時候都更重要，DesignInspire 匯聚環球各地創意人才，促進合作，為業界未來發展鋪路。她又指，政府最近公布《文藝創意產業發展藍圖》，四個發展方向之一包括「建立國際平台，促進中外文化藝術交流」，DesignInspire作為香港貿發局推動本地文創產業發展的旗艦項目，今屆內容包括多個重量級國際合作項目，積極發揮平台角色，成為中外設計產業鏈的重要節點。