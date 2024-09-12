Disney Halloween Time明舉行　迪士尼主角首次現身萬聖節活動

鬼馬又好玩的萬聖節將至，迪士尼明日起將舉辦萬聖節活動「Disney Halloween Time」，萬聖派對帶來多個萬聖節必玩活動、表演、限定美食及主題商品。今年除了反派會在園區現身外，與之成對的迪士尼主角亦會首次在萬聖節期間出現，為節日增添一種亦正亦邪的氛圍。

今年迪士尼萬聖節活動由明日起，9月13日至10月31日舉行，活動期間園區設萬聖米奇頭像花圃、全新巨型米奇南瓜頭等打卡點，在園區不同位置亦有南瓜頭流動站，站內的趣怪演藝人員會向遊人免費派發糖果。