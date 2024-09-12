Disney Halloween Time明舉行　迪士尼主角首次現身萬聖節活動

鬼馬又好玩的萬聖節將至，迪士尼明日起將舉辦萬聖節活動「Disney Halloween Time」，萬聖派對帶來多個萬聖節必玩活動、表演、限定美食及主題商品。今年除了反派會在園區現身外，與之成對的迪士尼主角亦會首次在萬聖節期間出現，為節日增添一種亦正亦邪的氛圍。
今年迪士尼萬聖節活動由明日起，9月13日至10月31日舉行，活動期間園區設萬聖米奇頭像花圃、全新巨型米奇南瓜頭等打卡點，在園區不同位置亦有南瓜頭流動站，站內的趣怪演藝人員會向遊人免費派發糖果。
主角奸角雙雙現身
萬聖節唔少得扮鬼扮馬，米奇、Duffy等迪士尼朋友亦會換上一身鬼馬打扮。另外，今年續有大批反派趁機現身，如灰姑娘的後母杜明尼夫人與女兒便不時會在美國小鎮大街物色「心儀對象」；女巫烏蘇拉、巫師霍博士、黑魔后等重量級惡人更會一同出演萬聖節得獎歌舞匯演。
然而，今年萬聖節有別於以往，並非「反派玩曬」，各個迪士尼故事的主角亦會首次在萬聖節期間出現，與奸角於幻想世界、探險世界及園內各處雙雙現身。
推快樂組團優惠
適逢活動舉行迪士尼亦推出優惠配合，其中香港居民專享「快樂組團」門票優惠，多人同行入園可享一日門票低至8折優惠；讓遊人可與家人朋友齊齊玩盡萬聖節。