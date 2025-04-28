DONKI攻港6年第一滴血 小西灣店5.31結業｜結業潮

DONKI小西灣店結業｜市道低迷，在疫情前積極擴張，在香港擁有11間分店的日本零售品牌DON DON DONKI唐吉訶德（下稱DONKI)亦爆「第一滴血」縮舖，今日(28日)DONKI在社交平台宣布，旗下小西灣藍灣廣場店將於5月31日結業，5月推出Farewell 感謝優惠，「小西灣(藍灣廣場)店舖感謝街坊們4年來嘅支持！分店限定推出感謝祭，精選商品折扣低至半價，等大家喺5月31日前享受超值優惠」。
有傳媒引述公司回應指出，DONKI小西灣藍灣廣場店因與商場租約期滿而結業，品牌正計劃積極尋找新址。
DON DON DONKI於2019年在美麗華廣場設立香港首家門店，其後快速擴張，計及小西灣，目前在港擁有11間門店。分別位於荃灣、黃埔、屯門、將軍澳、鑽石山、中環、九龍灣、尖沙嘴、銅鑼灣及旺角。DONKI小西灣藍灣廣場店於2021年2月開幕，佔地20,279呎，惟近年已傳出該店因地理位置不佳隨時結業的消息。
DON DON DONKI早年亦有開設「鮮選壽司」，進軍本港壽司食肆業務，惟目前僅餘荃灣店。
網民熱議過度擴張 恐「陸續有嚟」
消息引起網民熱議，「小西灣人表示：一早預咗，個場死到連企鵝都企唔穩」、「根本就冇外來人會入去」、「呢間係租屯門分店的豬頭骨，執笠只係任務完成」、「過度擴張」、「陸續有嚟！」、「疫情時期，佢真係幫咗好多香港人頂癮」。
日本媒體去年曾報道指，DONKI在海外擴充過快，其中亞洲分店營收能力較日本本土及北美分店為差，門市已變得千篇一律，缺乏各自地區的特有風格，DONKI將在一年內重置日本以外亞洲業務。