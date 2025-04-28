DONKI攻港6年第一滴血 小西灣店5.31結業｜結業潮

DONKI小西灣店結業｜市道低迷，在疫情前積極擴張，在香港擁有11間分店的日本零售品牌DON DON DONKI唐吉訶德（下稱DONKI)亦爆「第一滴血」縮舖

DONKI小西灣店結業｜市道低迷，在疫情前積極擴張，在香港擁有11間分店的日本零售品牌DON DON DONKI唐吉訶德（下稱DONKI)亦爆「第一滴血」縮舖，今日(28日)DONKI在社交平台宣布，旗下小西灣藍灣廣場店將於5月31日結業，5月推出Farewell 感謝優惠，「小西灣(藍灣廣場)店舖感謝街坊們4年來嘅支持！分店限定推出感謝祭，精選商品折扣低至半價，等大家喺5月31日前享受超值優惠」。

有傳媒引述公司回應指出，DONKI小西灣藍灣廣場店因與商場租約期滿而結業，品牌正計劃積極尋找新址。