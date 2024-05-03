DSE中史准只考卷一　蔡若蓮：助加深國民身分認同

蔡若蓮認為高中中史考生將可選擇只考卷一，能照顧學生多元需要。(資料圖片)

教育局調整高中中史科的考試安排，學生可於2025至2026學年的文憑試中史科考試中，可以只應考總分佔七成的卷一必修部分，而不考卷二選修部分，成績將以第5級封頂。教育局局長蔡若蓮今(3日)表示，調整目的是希望照顧學生多元學習需要，讓學生有更多空間，做到廣闊均衡學習，有助加強學生對中史的認識，加深國民身分認同，期望高中課程能夠更貼近學生需要及時代發展步伐。

蔡若蓮指，卷一的課程範圍已涵蓋整個高中中史需要修讀的範疇，卷二涉及6個專題主要是讓學生應用卷一課程中的知識，再作深入探究，同時提升學生的學習興趣亦十分重要，認為調整後可以因應興趣，讓學生選擇考核以外的方式，不會影響課程的完整性。

香港國史教育中心校長、教育評議會會長何漢權歡迎教育局安排，認為調整後可以鼓勵更多人修讀，有利提升國民教育，又說學校若要安排只考卷一以及卷一、二都考的學生一起上課並不困難，舉例指只考卷一的同學，可以在老師教授卷二內容時到圖書自修，又或者索性將一班拆成兩班。

教 師憂分組教學有難度

然而，資深中史科教師、小西灣福建中學助理校長李偉雄指，一般高中約20至30人選修中史，有時甚至一級十多人選修，認為分組教學有難度，至於安排不選修卷二的學生自修，則有違優化方案騰出空間、釋放課時的原意。