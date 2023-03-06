DSE僅差一分 兩次轉系失敗 中大畢業生擬四度圓醫生夢

部分人對某些職業有憧憬，但遇挫折只會「面對現實」。不過，立志做醫生的中大生薛嘉俊則無懼挫敗，在文憑試考獲的39分與醫學院門檻40分以一分之差錯過；入讀大學後兩次申請轉科分別因研究經驗不足及有更優勝申請者而失敗，但屢敗屢戰，從不動搖他的目標，準備「四顧草廬」求圓夢。

就讀中大生物化學課程四年級的薛嘉俊(右)，十多年前父親因細菌感染留院10個月，令他立志成為醫生。即使三次「讀醫」失敗，薛仍堅守目標。今年畢業的他，正申請報讀醫科學士課程，成功錄取需再讀5至6年，他表示不憂慮年紀差異，唯一擔心是家庭經濟壓力，展望未來進一步修讀與神經相關的專科。他又稱不認為過去4年浪費時間，感恩讀生物化學所獲得的知識和朋友，更遇上女朋友。

讀心理學系四年級生蘇泳茵(左)中一時移居香港，憶述來港之初，曾因語言不通而被指寡言，令她感不開心，亦明白減少微歧視的重要。她早前與同學設計「微歧視」教育桌上遊戲「做個友情人」，推動減少在日常生活中對新來港人士、受性別定型困擾人士等的微細言行傷害。

二人在學術及社會服務方面的努力和傑出表現，令他們均連續4年獲得領展大學生獎學金。本年度「領展大學生獎學金」共收到超過2,000份申請，最後選出220位就讀於11間本地大學的本科生，逾半為中大學生。