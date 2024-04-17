DSE公民科開考 考生︰比預期易 老師料九成學生達標

中學文憑試首屆「公民與社會發展科」昨日開考，題目涉及中國教育、國民身份、人工智能安全，成績只分達標與不達標。應屆考生及老師均認為題目比預計簡單，有信心達標，有老師估計，九成或以上考生能取得達標成績，但有考生指難掌握評分標準。 公民科考試時間為兩小時，設3條資料回應題必答題。每條題目則設選擇題，及短答或長答題。全卷共5題選擇題，和8題2至8分問答題。第一條所提供資料涉及中國教育報章報道、國家教育部統計數據，和中國的全面小康白皮書一些資料，要求考生答一條選擇題和3條問答題，答題則包括要求考生根據資料，就中國的義務教育及高等教育的發展，分別描述一個特徵。另一條題目教育對提升綜合國力是重要等。第二題主題問及有關人工智能安全。第三條主題關於國民教育。

考察團體驗有利考試 昨早在何文田創知中學考場，有考生步出試場後神情輕鬆，有信心「達標」。曾同學認為試題比預期中容易，只須引用資料再加以補充。考卷問及有關內地考察團有助加強學生國民身份認同，曾同學表示問題容易作答，可以引述自己親身經驗，他早前參加了肇慶考察團，透過親身體驗及姊妹學校交流，見識到國家文化及發展。 考生吳同學指，不了解公民科如何計算達標分數方式，加上無過往試題參考感緊張。但是評分改為「達標」及「不達標」較過往評級輕鬆，可以花更多時間溫習其他科目。

列豪章