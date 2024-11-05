DSE公民科首屆考生整體表現令人滿意　考評局指小部分未能運用資料建構論點

今年的中學文憑試(DSE)首次舉行公民與社會發展科考試，取代以往的通識教育科。考評局表示，首屆公民科考生整體表現令人滿意，答題大致能表現出合理的水平，惟仍有小部分在抄錄或引用資料後，資料解說不足或未能運用資料建構其論點，建議他們進一步提升運用資料的能力，如理解、詮釋及歸納資料，以及論證能力，按題目要求作出合理分析。

公民與社會發展科試卷設有3條資料回應題，考生需要在兩小時內作答。考評局最新出版的《試題專輯》提到，表現較佳的考生能恰當地運用資料中的相關要點，結合個人所知，合理並有條理地建立其論點，清楚及詳細地解釋其看法。

就個別題目，考評局指部分考生答案籠統、解說空泛。以第三題教育局推行國民教育為例，有96%考生能正確回答與《國歌條例》相符的描述，但只有50%考生能選擇正確關於《基本法》的陳述，兩個正確陳述分別為《基本法》修改權屬於全國人民代表大會，以及這屬於特區的憲制性文件，錯誤陳述則為「《基本法》解釋權屬於香港特別行政區立法會」。

較佳考生能不同角度解釋題目

第三題亦包括要求考生解釋「參加內地遊學團有助加強學生的國民身份認同」，考評局稱考生普遍能參考資料及就其所知解釋，表現較佳的考生對國民身份認同和相關知識有良好理解，並能結合資料內容，以不同角度例如認識國家對建立國民身份認同的重要性、親身到內地考察所能培養的歸屬感，結合課堂所學親身體驗國家發展等，清楚並合理地解釋題目所提出的看法。