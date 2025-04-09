DSE公民科首現立場題 有考生稱試卷較容易

中學文憑試(DSE)公民與社會發展科昨日開考，共有約4.8萬人應考。今年試卷與去年一樣設有3組題目，並首次出現立場題。有考生認為大致回答得流暢、程度相對容易，亦有老師相信考生不會對立場題感陌生。

今年第二年開考的公民科，與去年一樣設有3組題目，圍繞港人運動習慣與低碳出行、中國的對外援助與國際影響力，以及香港社會的多元文化。

考生林同學表示，在回答文化題是有一點猶豫，例如在中華文化在哪些方面對外國有文化輸出和衝擊，其他方面就回答得比較流暢。考生葉同學指，今次考試最難的是有關國家體制的題目，因為學生很多時對此沒有深入了解，這些是要靠溫書才知道的知識，但今次試卷較少相關題目，因此對他而言這份卷較容易。