DSE公民科首現立場題 有考生稱試卷較容易

中學文憑試(DSE)公民與社會發展科昨日開考，共有約4.8萬人應考。今年試卷與去年一樣設有3組題目，並首次出現立場題。有考生認為大致回答得流暢、程度相對容易，亦有老師相信考生不會對立場題感陌生。
今年第二年開考的公民科，與去年一樣設有3組題目，圍繞港人運動習慣與低碳出行、中國的對外援助與國際影響力，以及香港社會的多元文化。
考生林同學表示，在回答文化題是有一點猶豫，例如在中華文化在哪些方面對外國有文化輸出和衝擊，其他方面就回答得比較流暢。考生葉同學指，今次考試最難的是有關國家體制的題目，因為學生很多時對此沒有深入了解，這些是要靠溫書才知道的知識，但今次試卷較少相關題目，因此對他而言這份卷較容易。
整份試卷有3條選擇題和8條回應題，總分43分，亦是首次出現立場題，要求考生回應是否同意「就現時香港情況，人們實踐低碳出行是不容易的」，但有老師認為歷史科或中國歷史科都有同類題型，考生對此應不感陌生。公民科考試成績只會分「達標」與「不達標」，有老師預計今年達標率亦與去年相若。考評局指，昨各試場學校整體運作暢順，考試已順利按時完成。
網上流傳試題考評局嚴肅跟進
另外，有社交網站近日流傳懷疑是周一開考的數學科試題及答題簿的相片。考評局回覆查詢指，現時並無證據顯示有任何試題在考試結束前，被提早公開的情況，因此事件不涉試題保密，又指會嚴肅跟進有今年DSE試題內容在考試結束後，懷疑在未經授權下被人在網上轉載，如發現有違法行為會立即向警方舉報。