DSE得4分 參加CLAP@JC重覓前路 受惠人定志向成社工盼生命影響生命

29歲的龍志浩自幼喪父，與母親關係疏離，小學時備受欺凌，至中學文憑試(DSE)成績只獲4分，對未來感迷茫、不知所措。最終肯打開心窗，接受他人援助，令生命變得無盡可能。他其後參加「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」(CLAP@JC)，摸索前路，現已成為一名註冊社工，他表示做社工是希望以生命影響生命。 馬會推行CLAP@JC已十年，設有多元化活動外，亦有協助青少年生涯發展的工具，如香港生涯發展自評基準、CV360等，讓青年發掘潛能和興趣，並尋找合適的職業路向；至今有逾200間中學參考。

龍志浩是其中一名受惠人，他昨憶述，在取得文憑試成績單時，真「想像唔到職涯方向」，其後幸得一名社工介紹參與CLAP@JC計劃，期間參與一個真人真事改編的劇目，他擔任「社工」一角，戲內他曾開解面對不同困境及有不同需要的年輕人。在過程中讓他更了解自己的特質、摸索社工的工作內容等，並逐漸享受見證年輕人成長、改變的過程，之後他立志成為一名社工。 立定志向後，逐步向目標進發，最終成為社工，下一步是如何投入職場。龍志浩分享，CV360是「一填(個人經驗)落去平台，就會自動生成CV」，展現青年的個人價值、態度丶技能和知識，最終助他同時獲得兩間社福機構的聘請，他現時已是一名註冊社工，並在該計劃擔任社工，盼運用當中生涯發展工具協助其他年輕人確立志向，以及讓社會更了解青年的需要，提供適切的支援。

馬會慈善信託基金撥14億元支持5青年發展計劃 為慶祝成立140周年，昨日適逢「香港賽馬會社群日」，馬會慈善信託基金宣布撥14億元，支持5項專為青年度身訂造的發展計劃，旨在讓青年得到更多支援、多元體驗和發展機會，裝備自己。馬會主席利子厚介紹，其中「青年生涯規劃計劃」將支持社福機構採用CV360、香港生涯發展自評基準等工具，讓機構能向青年人提供具增值能力，及國際水準的優質生涯發展活動或服務，協助中學生實踐生涯規劃，把握國家發展機遇。

他又指，該計劃與「青年廣場全新互動空間」均於去年施政報告提出並由民青局推行，另外3項亦針對青年成長的關鍵時期提供支援，協助他們建立自我意識，確立正向的人生發展軌跡，成就未來；盼措施能培養青年人成長，成為具備多元才能、對未來充滿希望的新一代，為社會發展貢獻力量。