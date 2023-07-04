DSE成績失手非末日 兩過來人︰尋興趣發揮所長

文憑試(DSE)月中放榜，每年均有學生因各種原因未能入讀資助大學。有在DSE中文科失手的學生坦言，兩年前報讀副學士課程時，對課程及學生有誤解，甚至羞於對人說自己是副學士學生；惟入讀港大附屬學院生物醫學科學課程後，讀書環境較預期好，同學亦積極進取，今年更成功銜接升讀心儀的理大職業治療課程。作為過來人，她寄語考生，放榜是人生歷程一點，無論成績好壞考生仍可以在各個領域發揮所長。

港大附屬學院生物醫學科學副學士學生李紫媚於2020年文憑試中文失手，她憶述，不少中學同學入讀大學，加上在網上找副學士課程資料傾向負面，故對副學士有誤解，亦不想與他人提起會報讀。兩年課程完成，她總結同學其實均非常努力，大家一起學習向銜接大學目標進發。

李紫媚今年成功升讀理大的職業治療課程，她現時已勇於向他人告知副學士的身份。她坦言，以自己DSE成績，即使中文科無失手，亦無法升讀職業治療課程，而副學士課程卻協助她回顧及鞏固高中的知識，有利讀銜接心儀課程的機會。

另一名港大附屬學院學生盧希澄，中學已在英國讀書，惟疫情初期回港探親後無法返回當地，更錯過IAL考試日期；香港IAL考試因疫情取消，所以先留港工作。做跟單員期間，盧與大量客人溝通，工作令她發現自己對語文和文字感興趣，於是報讀港大附屬學院英文及英語文學研究。盧認為，就讀課程最困難是要克服讀中文，「我睇得明，但用字、語境就完全唔明」；幸好在老師和同學的幫助下，她成功克服困難，今年亦獲香港大學語言學課程取錄，盼成為言語治療師。

她慶幸未來可寓興趣於工作，更可以幫助他人。她寄語考生，成績未如理想並非世界末日，升學道路或會變長但有好處，「有更多時間選自己喜歡的科目！」