DSE成績獲西班牙教育部認可 考生可直接報讀90大學

中學文憑試(DSE)兩星期後放榜，考評局宣布已經獲西班牙教育部確認有關DSE資歷認可資訊可刊載至當局網站，考獲5科2級成績的考生即可直接申請入讀逾90所當地大學，毋須再參加入學試。當局又稱，今年初荷蘭已經認可符合指定成績的考生，等同持有當地高中教育文憑相若的資歷。

考評局在新一期網誌表示，早前約見西班牙駐港領事館代表推廣DSE資歷認可，其後獲西班牙教育部確認相關資訊可刊載於考評局網站，供考生參考。於5個科目取得2級或以上成績的DSE考生，便可直接申請報讀逾90間西班牙大學，毋須再參加入學試。