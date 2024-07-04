DSE成績獲西班牙教育部認可 考生可直接報讀90大學

中學文憑試(DSE)兩星期後放榜，考評局宣布已經獲西班牙教育部確認有關DSE資歷認可資訊可刊載至當局網站，考獲5科2級成績的考生即可直接申請入讀逾90所當地大學，毋須再參加入學試。當局又稱，今年初荷蘭已經認可符合指定成績的考生，等同持有當地高中教育文憑相若的資歷。
考評局在新一期網誌表示，早前約見西班牙駐港領事館代表推廣DSE資歷認可，其後獲西班牙教育部確認相關資訊可刊載於考評局網站，供考生參考。於5個科目取得2級或以上成績的DSE考生，便可直接申請報讀逾90間西班牙大學，毋須再參加入學試。
網誌又提到，考評局一直積極向世界各地的高等院校推廣DSE，今年初已獲荷蘭認可符合指定成績要求的DSE考生，將視為持有與荷蘭高中教育文憑相若的資歷。考取包括中文和英文在內的5科2級或以上成績，便可直接申請報讀當地78所大專院校。DSE在德國亦已等同當地的中學畢業資歷，可報考當地大學的指定學科，在4個核心和兩個選修科目達到3級或以上成績，或於公民科獲「達標」成績，便符合資格以其修讀的DSE科目範疇，申請報讀逾300間德國公立大學。
方大物理治療理學士獲專業認可
另外，年初升格成私立大學的聖方濟各大學表示，該校的物理治療學(榮譽)理學士課程已獲輔助醫療業管理局專業認證，47名應屆畢業生將可申請成為註冊物理治療師，在本港執業。截至上月30日，該課程七成八首屆畢業生已獲醫管局聘請通知，其餘分別有17%和5%畢業生獲政府組織和私人診所取錄。課程副課程主任蔡靜雯形容，學生剛畢業已經十分「搶手」，又稱來年已經有逾400人經非聯招報名入讀，按年增加一倍，有信心放榜後報名人數會繼續增加。