DSE放榜｜兩港大附屬學院副學士9月升讀大學向目標進發

正所謂有心唔怕遲，放榜成績未如理想亦不至於要面臨悲慘人生。文憑試考獲12分的黃梓熙，選擇入讀港大附屬學院的文學副學士（法律學）課程追尋兒時理想，9月將升讀城大法律學學士課程；亦有考獲14分的江柏霖經歷工作辛酸後決心透過修讀資訊科技高級文憑課程擺脫「辛苦命」，9月將升讀科大的工學士（計算機科學）課程二年級繼續發展。
DSE12分 今GPA3.8入讀城大法律
20歲的黃梓熙自幼憧憬律師一職，亦希望以自身力量協助弱勢社群，唯中學時期對讀書並無興趣，兩年前DSE考獲12分後下定決心重拾兒時理想，入讀港大附屬學院的文學副學士（法律學）課程再次讀書發展。他坦言最初堂課時亦感到非常困惑，需要大量翻譯教材，又要花過百小時完成一份作業，在多番練習和老師鼓勵下，成績漸漸提升，英文亦變得流利，現在他的GPA達到3.98，9月將升讀城大法律學學士課程一年級繼續追夢，他認為要練得流利英語最重要是多練習，除了多寫、多審視自己的文章，背誦文章都有助了解語文結構。
曾退學做冷氣技工 不認命再升學
至於22歲的江柏霖，在2018年DSE考獲14分後入讀港大附屬學院的理學副學士課程，缺乏興趣之下在修讀一年後退學，改為做冷氣技工幫補家計，收入雖然可觀，但承認工作辛苦，自認為「捱唔到去四十歲」，在朋友鼓勵下，因應社會科技發展趨勢，入讀港大附屬學院資訊科技高級文憑課程，決心「擺脫辛苦命」。有目標後，他將以往打機消閒的時間全部投放於讀書之上，令成績持續提升，9月將升讀科大的工學士（計算機科學）課程二年級。他認為讀資訊科技相關知識的樂趣是較容易將知識應用於生活，他期望自己未來能夠從事網絡保安相關工作。
梓熙寄語即將放榜的考生要花時間沉思自己真正理想，不要盲目跟隨父母意願，柏霖則寄語考生慎重考慮並以讀書建立自己的將來，亦以自己作例子，鼓勵考生不需要害怕遲起步。