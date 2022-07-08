DSE放榜｜兩港大附屬學院副學士9月升讀大學向目標進發

正所謂有心唔怕遲，放榜成績未如理想亦不至於要面臨悲慘人生。文憑試考獲12分的黃梓熙，選擇入讀港大附屬學院的文學副學士（法律學）課程追尋兒時理想，9月將升讀城大法律學學士課程；亦有考獲14分的江柏霖經歷工作辛酸後決心透過修讀資訊科技高級文憑課程擺脫「辛苦命」，9月將升讀科大的工學士（計算機科學）課程二年級繼續發展。

DSE12分 今GPA3.8入讀城大法律 20歲的黃梓熙自幼憧憬律師一職，亦希望以自身力量協助弱勢社群，唯中學時期對讀書並無興趣，兩年前DSE考獲12分後下定決心重拾兒時理想，入讀港大附屬學院的文學副學士（法律學）課程再次讀書發展。他坦言最初堂課時亦感到非常困惑，需要大量翻譯教材，又要花過百小時完成一份作業，在多番練習和老師鼓勵下，成績漸漸提升，英文亦變得流利，現在他的GPA達到3.98，9月將升讀城大法律學學士課程一年級繼續追夢，他認為要練得流利英語最重要是多練習，除了多寫、多審視自己的文章，背誦文章都有助了解語文結構。