DSE放榜！1.7萬考生達入大學門檻 1.3人爭1學位 歷屆最易升學

DSE今日放榜！3年高中生涯幾乎都在疫情中度過的DSE文憑試考生，今收成績單，當中17,269日校考生考得「33222」大學門檻成績，以1.3萬個聯招資助大學學額計算，即平均每1.3名考生爭一學位，屬最易入大學的一年。當中誕8名、5男3女狀元，其中2男2女更是「超級狀元」。學友社估計20分相對穩入八大，17至19分學生若達心儀學科的「下四分位」可「博一博」。

考評局昨公布2022年DSE考生成績統計，今年有42,328名考生，日校考生佔41,196人，考獲入讀資助大學學位要求，即中、英、數、通識及一科選修達「33222」考生有17,269名、即41.9%日校考生合資格升讀大學。大學資助學士課程約1.5萬個，扣除非聯招學額約2,500個，即約3,000名合資格讀大學考生未能入讀「八大」，而平均每1.3名符最低要求考生爭一學位，仍屬歷來競爭最小一年。核心科的表現，日校考生的中、英文科達3級或以上，分別有59.7%及53.2%，數學科達2級或以上考生有82.2%。

學友社預計今年考得20分考生穩入八大，學友社學生輔導顧問吳寶城解釋，19分或以下變數較多，例如院校計算個別科目成績公式不同，數學成績較佳的18分同學或優於19分同學；院校彈性收生安排也佔據一些學額。他重申涉新技術的科目，如人工智能、數據科學、金融科技等熱門課程分數要求更高；考獲17至19分同學「一揀院校、二揀學科」，工程、物流、理學等一般較易入讀，若考得下四分位分數(lower quarter)也有機會爭得一位。他又提醒，這些考生宜做兩手準備，例如把收生較易院校及學科放於組別A第3位等。另外，參加聯招的考生可於明天至周六，於獲分配的時段修課程選擇，如欲參考其他升學資料，如搜尋本地院校提供的學士學位、副學位和毅進文憑課程等資料，可登入教育局特別製作「放榜三寶」專頁，或YMCA、學友社等機構尋求協助。

