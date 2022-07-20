DSE放榜！1.7萬考生達入大學門檻 1.3人爭1學位 歷屆最易升學

DSE今日放榜！3年高中生涯幾乎都在疫情中度過的DSE文憑試考生，今收成績單，當中17,269日校考生考得「33222」大學門檻成績，以1.3萬個聯招資助大學學額計算，即平均每1.3名考生爭一學位，屬最易入大學的一年。當中誕8名、5男3女狀元，其中2男2女更是「超級狀元」。學友社估計20分相對穩入八大，17至19分學生若達心儀學科的「下四分位」可「博一博」。
考評局昨公布2022年DSE考生成績統計，今年有42,328名考生，日校考生佔41,196人，考獲入讀資助大學學位要求，即中、英、數、通識及一科選修達「33222」考生有17,269名、即41.9%日校考生合資格升讀大學。大學資助學士課程約1.5萬個，扣除非聯招學額約2,500個，即約3,000名合資格讀大學考生未能入讀「八大」，而平均每1.3名符最低要求考生爭一學位，仍屬歷來競爭最小一年。核心科的表現，日校考生的中、英文科達3級或以上，分別有59.7%及53.2%，數學科達2級或以上考生有82.2%。
學友社預計今年考得20分考生穩入八大，學友社學生輔導顧問吳寶城解釋，19分或以下變數較多，例如院校計算個別科目成績公式不同，數學成績較佳的18分同學或優於19分同學；院校彈性收生安排也佔據一些學額。他重申涉新技術的科目，如人工智能、數據科學、金融科技等熱門課程分數要求更高；考獲17至19分同學「一揀院校、二揀學科」，工程、物流、理學等一般較易入讀，若考得下四分位分數(lower quarter)也有機會爭得一位。他又提醒，這些考生宜做兩手準備，例如把收生較易院校及學科放於組別A第3位等。另外，參加聯招的考生可於明天至周六，於獲分配的時段修課程選擇，如欲參考其他升學資料，如搜尋本地院校提供的學士學位、副學位和毅進文憑課程等資料，可登入教育局特別製作「放榜三寶」專頁，或YMCA、學友社等機構尋求協助。
44考生竹篙灣試場應考
DSE成績方面，8名尖子今日將「揭盅」，人數較去年多1名，當中4人在數學延伸部分也取得5**成超級狀元。今屆有18位特殊需要考生考得2科至5科5**。另有13名考得6科5**「榜眼」，38人考得5科5**「探花」。今屆最年長考生70歲，最年幼的僅12歲，均只考1科，日校最年幼考生則為15歲，應考7科。
疫情中分別有18名正檢疫及26名確診考生於竹篙灣特別試場應考15個科次，5人身體不適未能應考，約10個科次申請成績評估。局方整體收到170宗申請成績評估，較去年134宗增27%，當中166宗獲批准，4宗不獲批因不能提供有效醫生證明或沒有有效校內成績，未能評估。獲批申請評估中，121名考生獲科目評審成績，42位按已考試卷評估科目成績，3位獲分數調整。
違規情況方面，1名考生在主科中蓄意作弊，他考試期間以手提電話上網查閱與該考卷有關資料，被取消所有成績。32人攜帶未經許可物品到試場，比去年26宗多，但均屬輕微違規扣分處理。73人沒有遵從考試時間指示、8人於試場拍照或把電腦條碼、照片放上網，與去年數字一樣；當中5宗上載至互聯網，屬較嚴重降級處理。122人違反手提電話規則，較去年76人大增，扣分處理。
蔡若蓮：62000學額供升學
另外，合資格內地港人子弟學校最快2024年可原校舉辦DSE，考評局秘書長魏向東指，資格要求包括內地政府確認為港人子弟學校，以及本港教育局確認學校課程與本港一樣，知會考評局才會有後續安排，而兩地政府正商討相關安排，目前未收到達標學校申請。至於明年將是最後一年通識科考試，之後將被公民與社會發展科取代。
教育局長蔡若蓮昨到訪學友社學生輔導中心，了解中心的輔導服務，並為使用服務的考生打氣。她稱各院校已為同學準備了不同類型的課程，學額合共約62,000個，足夠供同學按個人能力和興趣，選擇合適自己的升學路徑；勉勵考生只要規劃自己的發展藍圖，並且堅定前行，定能「條條大路通羅馬」。