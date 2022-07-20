DSE放榜2022｜伊中超級狀元盼讀中大環球醫學　謝承臻：有責任改變香港

中學文憑試DSE今日放榜，今屆誕生8名考獲7科5**成績的「狀元」，當中4人更是「超級狀元」。除了何文田迦密中學首誕超級狀元，其餘「超狀」都來自傳統名校，包括伊利沙伯中學、培正中學及協恩女中學。伊利沙伯中學「超級狀元」謝承臻表示想入讀中大環球醫學領袖專修組別(GPS)，日後成為醫生，貢獻社會，他又說這些年香港發生了很多事，令大家感到陌生，自己有責任改變這一個情況。

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暫無移民打算 指不要踩線便可發表意見

17歲謝承臻在今屆文憑試4個核心科、延伸數學、生物、化學及物理均考獲5**，共奪得16粒星。他透露想入讀中大環球醫學領袖專修組別(GPS)，又說想成為醫生的志願是新冠疫情開始後才萌生，發現好多病人受疫情困擾，令他感到痛心，因此認為醫生職業很有意思，期望以自己的能力透過醫生這個職業去貢獻社會，提升香港人的生活質素；至於揀選中大GPS的原因是想曠闊視野，不局限在香港社會，能與世界上不同人和機構聯繫。

圍村長大的他直言對香港文化充滿情懷，暫時無打算移民，想留港發展。對於香港這些年來的變化，他承認的確發生很多事，令大家感到有所陌生，惟香港仍是他成長的地方，雖然有很多不開心的事情，但他認為作為香港的一份子，有責任改變這一個情況，要達到這個目標，就要留在香港，為香港人的利益福祉著想。他又說，即時香港很多大學沒有了學生會，但依然有好多渠道發表意見，只要在法例限制下小心不要踩線就能尋找到方法。

疫下讀書最重要自律

作為「超級狀元」的他坦言曾經懷疑自己，質疑自己是否靠運氣才奪得今次成績。他認為疫情下讀書的影響有好有壞，重要的是取決於個人對於讀書的心態，當中個人自律是最重要，而他遇到困難時就會主動上網問老師問題，令他學習進度不會受疫情影響。閒時他會聽音樂舒緩自己考試壓力，並建議香港學生要有個人興趣，否則會令生活枯燥乏味。

被問到有志成為醫生的他對於引入國內醫生的看法，謝承臻認為語言上會有溝通的問題，香港醫療系統大多以英文為主，但內地是以中文為主，擔心難以順利交流，不過他說只要醫生是有質素的，引入國內醫生都無可避免。