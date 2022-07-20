DSE放榜2022｜何文田迦密首誕超級狀元 曾志鵬備試「中招」調整溫習步伐

8名尖子中，何文田迦密中學首誕狀元曾志鵬，更在數學延伸部分取得5**，成「超級狀元」，他打算升讀中大計量金融及風險管理，不打算海外升學，因對香港有歸屬感希望留在香港發展。

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做不完卷成狀元稱難以置信

曾志鵬選修會計、經濟及物理科，他從小對數學、金融有興趣故想選與數學有關科目，因此打算升讀相關學科。他自稱出身「好普通家庭」，父親為建築師，母親任兼職，亦有一位年長4年的姐姐，感激他們沒有給予他太大壓力，非常期待父母知道自己成為狀元的反應。他坦言，自己對考得佳績出乎意料，尤其考數學m2因緊張、考場環境有些許滋擾而未能做完全卷，對於成為校內第一位狀元感難以置信。

備試中染疫調整溫習步伐

作為尖子，他並沒有補習，讀書心得也形容沒太多特別之處。在疫情中，他會每日以視像方式夥同學一起做8句鐘試卷，一起對答案，但始終感沒有人在身邊一起溫習，缺乏共同奮鬥感，加上沒法外出，心理上較孤獨。第五疫情高峰期間的2月，更加「中招」，受病情影響感疲倦非常影響溫習，無法集中，康復後需花一個星期慢慢重拾溫習步伐。他憶述當時第一天溫習2小時，隨後恢復4小時、6小時，但至第4天狀態仍不好，只能回復溫習2小時，最後成功回復正常溫習時間，感謝老師和朋友為他祈禱。他又認為，疫情中，中學生涯缺乏與同窗一起去旅行、陸運會的機會，期待升讀大學後社交活動。