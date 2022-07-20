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2022-07-20 11:10:00

DSE放榜2022｜協恩超級狀元周愷彤冀入中大醫科　留港懸壺濟世

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考獲「超級狀元」的協恩周愷彤希望入讀中大醫學科，日後留港懸壺濟世。

考獲「超級狀元」的協恩周愷彤希望入讀中大醫學科，日後留港懸壺濟世。

中學文憑試DSE今日放榜，今年誕生8名考獲75**成績的「狀元」，其中4人更是在數學延伸部分(M1M2)取得5**的「超級狀元」。其中一位「超級狀元」協恩女中學周愷彤表示希望入讀中大醫學院，日後可以在公立醫院服務基層市民，懸壺濟世。

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「盼在熟悉地方語言服務港人」

17歲周愷彤坦言家境普通，父母從事文職，是家中的獨生女。她在今屆文憑試4個核心科、延伸數學、物理、生物及音樂，全部考獲5**，連同化學科取得5*，共奪得17粒星，成為今屆的「超級狀元」。她說高中起就對科學深感興趣，加上疫情下目睹香港醫療系統壓力大，希望入讀中大醫學院，日後在公院做醫護，服務基層市民，以自己的能力貢獻社會。她坦言疫情下見到「香港醫生很好」，目前想留港發展：「希望在熟悉的地方、以熟悉的語言，服務香港市民。」

對能夠成為「超級狀元」，周愷彤直言喜出望外，成績較在模擬考試中高出2、3分，當中以音樂科成績最驚喜，可以取得5**。她說在中四下學期起已經面對疫情，認為疫下讀書最難是自律，要懂得為自己制定學習計劃，備考時還要不出街用膳，每日回家食飯，以免確診疫情。講到讀書秘笈，這位女「超狀」教路：「唔好自己一個讀，同朋友一齊讀，一起做同一目標時會有動力。」

寄語政府要給年輕人看到重視年發展

愛玩音樂減壓的周愷彤寄語政府要給年輕人看到重視年發展，又說目前醫療系統最根源問題是公院人手短缺，當務之急是減少醫生流失率，增加醫科學額，她贊成引入海外醫生，短期可增加醫生供應，不過長期要考慮減少人手流失。

協恩「超級狀元」周愷彤寄語政府要給年輕人看到重視青年發展。(郭曉恩攝) 周愷彤在今屆文憑試4個核心科、延伸數學、物理、生物及音樂，全部考獲5**，連同化學科取得5*，共奪得17粒星。(郭曉恩攝)

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