DSE放榜2022｜培正中學超級狀元焦采溢 中四解剖青蛙啟發讀醫

中學文憑試DSE今日放榜，今年誕生8名考獲7科5**成績的「狀元」，其中4人更是在數學延伸部分(即M1或M2)取得5**的「超級狀元」。其中一位「超級狀元」培正中學焦采溢分享自己平日上網課難免偶而偷懶，平日靠預習、操卷之外，她成為狀元還靠一個秘訣。而啟發她留港讀醫的是高中一堂解剖堂，她讚嘆地說見到青蛙的身體覺得「心肺好靚」，她希望日後投身公立醫院，協助解決人手短缺問題，以知識拯救生命。

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有宗教信仰的她說「好感恩，超乎我所想所求」，回看過去兩年多疫情影響，她說「疫情反而令我無乜出街玩，令我修心養性，無得出街玩，疫情對我未必係一件壞事。」

焦同學除4個核心科，選修物理、化學、生物，以及數學延伸部分M2均奪5**，是今年4名「超級狀元」之一。她打算報讀香港大學醫科，並沒有打算到海外升學，因在香港出生、生活，對看港有感情，加上家人朋友在香港，但認為去外國能增廣見聞，所以會考慮大學第三年去外地交流學習。

焦同學初中開始便萌生加入醫療系統的想法，她於中四生物堂時解剖青蛙，發現內臟結構非常神奇，「裏面啲心肺好靚」，故對生物結構深感興趣，所以想讀醫。而疫情亦成為推動力，早前看見大量病人等待入院，認為他們需要幫助和照料，希望能加入香港醫療系統幫助有需要的人，傳遞神的恩賜。

她亦提到聖經中耶穌治療了不少人如麻風病人、盲人等，但最重要是耶穌亦會自癒病人的心靈，他希望未來能效法耶穌治療身體外顧及病人心理的方法

無想過成為狀元 父母對成績喜出望外

身為公務員的父親得知女兒定位狀元後，喜出望外，她稱平日女兒已經非常自律地跟隨時間表溫習，故不會就溫習作出幫忙，但會主動提醒女兒需適時休息放鬆；而母親則指過去女兒經常考第一、第二，故早已預計不錯，但卻沒想到女兒會成為超級狀元，直言「今晚會食一餐好」好好地慶祝。

焦同學亦同認同成績出乎意料，其中中文、物理、化學能攞5**是意料之外。她認為中文是一個較難攞高分的科目，尤其中文寫作題目種類繁多，寫作方式有所不同，老師改卷方式亦都較為主觀；物理方面，今年試卷較多用文字作答，但自己計數、用數字作答比較叻，所以有少少擔心；而化學方面，文憑試中的題目大多似曾相識，但係當時唔太肯定是否答出marking scheme要求的答案。

認為放寬海外醫生註冊「有好有唔好」

焦同學表示，近年留意到公立醫院人手不足，故有意畢業後留港投身公立醫院。她認為放寬海外醫生註冊「有好有唔好」，短期內有助緩解人手短缺問題，惟溝通、合作方面會有問題，「不同地方要求不同，價值觀都有唔同」。不過，好相信隨著全球化發展，相信溝通問題也可以解決。被問到移民潮下是否有意離港發展， 她說將來會再考慮，但暫時也希望留港貢獻，