DSE放榜2022｜心光1男1女學生分別考獲27及20分佳績 王梓丞：努力付出必有成果

今年DSE放榜中，不乏特殊需要學生考獲佳績，加上疫情衝擊，困難更大，依賴電子產品教學模式下，視障生或更易累，而心光盲人院暨學校2位考生努力不懈，分別考得27分及20分佳績。他們分別打算升讀中大社工及教育大學幼兒教育，冀幫助他人及讓小朋友有開心童年。

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立志成社工作讀書動力

考獲27分的王梓丞除中史科考得5*、數學5級優異成績，更選修日語取得A級。他天生弱視，僅得一成視力，另有白化症。他透露看東西很緩慢，亦要很接近才看到，例如成績表放在桌上，端坐在桌邊已無法看到表上字跡。溫習時，看試卷要以平板電腦把字體放大作輔助。在疫情下，因上課多依賴視象方式，須使用電子產品，致更加易累。王梓丞指，自己初心是做社工，在面對重重困難，成為他努力讀書的動力，在備試期間，由早上9時溫習到晚上11時。

感幫助人可發揮很大影響

王梓丞憶述剛升中一時不適應，32人中考倒數第2，通識、地理等科目也不及格，幸得老師支持，獲很大鼓勵，老師又願意在課外時間教授，加上有向社工傾訴，令原本失落的心情「拉返出嚟」，在不同人幫助下，找到屬於自己溫書方法，亦因此感到「原來幫人有咁大影響」，決心成為社工。他寄語自己謹記「唔好成為曾經討厭過嘅人」，希望成為社工後對得住自己，「唔好做錯嘢」，最希望幫助青少年，例如協助他們中三選科及應府中六DSE。他稱疫情下大家都苦，但辛苦發現會有成果，勉勵大家加油付出必有成果。

借同學鼓勵籲不要限制自己

姜芯慧考得20分，同樣天生弱視，要到2至3手指距離才看清楚字跡，亦有色弱問題，須向老師索取電子版本試卷練習。她則較適應使用儀器協助放大字體溫習，亦感向老師請教更方便。她曾感自己「做咩都唔得」，但被同學「唔好限制咗你自己」鼓勵，希望同路人一樣。她未來希望成為幼稚園老師，希望「教過嘅小朋友記得自己、成為佢哋童年美好回憶」。