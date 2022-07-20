DSE放榜2022｜殘疾考生克服挑戰  慢性腎衰竭女生邊備試邊洗腎

DSE文憑試今日放榜，一眾超級狀元及狀元自然成為傳媒焦點，但克服挑戰完成文憑試的殘疾學生，他們的努力亦應受到重視。香港耀能協會羅怡基紀念學校，有3名應屆文憑試考生克服身體殘障，在疫情下順利完成考試，他們各懷理想，即將展開人生新階段。

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慢性腎衰竭巴裔女生每周洗腎2至3次

患有慢性腎衰竭及長短腳的巴基斯坦裔學生愛莎，因長期出入醫院洗腎，難以兼顧主流學校課程，小學近半時間都在醫院學校渡過。後來，她入讀特殊學校，不惜花9年時間完成小六至中六的課程，只望完成應考文憑試的目標。今年她終得償所願，報考通識、綜合科學、英文和數學4科。雖然備試期間仍需每周入院洗腎2至3次，但她仍努力爭取時間溫書，積極與老師及同學聯繫備考。不時做義工的她希望繼續升學，未來從事翻譯、美容或應用醫療有關工作，協助少數族裔及殘疾人士融入社會。

愛莎與一般DSE生一樣要面對疫情衝擊，她表示，在疫情下網課，面對較難向老師發問、慣常用藥也令她易倦，難集中精神，加上考試壓力等挑戰，她卻完全沒有想過放棄。愛莎即使身體有不便，但依然喜愛做運動，參加過器官移植及透析人士運動會，又曾於擲木球，飛標、競步中取得金牌，希望用運動發掘自己。

患有面部神經麻痺的許同學，僅靠電腦讀拼音及語音輸入考試，對於能夠完成考試已滿意，又指備考期間認識到很多生字，感很開心。她喜歡畫畫及製作毛氈公仔等手工藝，在學期間積極發展藝術才華，曾經開辦畫展向大眾展出作品。許同學希望在自己能力範圍內學習一技之長貢獻社會，未來她有意入讀展亮技能發展中心學習沖調咖啡，服務大眾。另一名患有腦麻痺的黃同學，左邊身體行動不便，也成功克服順利完成文憑試，她希望於投身工作。

校長賴雲艷表示，學校一直有安排修讀主流課程的考生應考DSE，雖然學生身體上有限制，但學校希望可以讓他們與其他人有一樣的經歷，融入社會。