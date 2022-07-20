DSE放榜2022｜英皇狀元甘仲軒盼留港讀醫　無移民出國打算

中學文憑試DSE今日放榜，今年有8名狀元考獲7科5**成績，當中更有4人同時在數學延伸部分(即M1或M2)取得5**，成為「超級狀元」。在傳統名校英皇書院今年誕生一名狀元甘仲軒，17歲的他坦言想讀醫科，認為是有意義工作，對於香港出現移民潮，他表示無移民或出國打算，因為不想離開家人和朋友。

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甘仲軒指，讀醫是有意義的工作，性質多元，能接觸不同的病人，可以別人生命作出重要貢獻，甚有滿足感，雖然家人無醫護背景，但感激家人的支持。對於醫管局放寬海外醫生來港工作，他認為產生的競爭在所難免，惟不擔心競爭大無工開，認為醫護一定有市場需要，而且現時公營醫療負擔重，放寬海外醫生可以減輕公營醫療負擔，認為政策是正確一步。

考獲8級鋼琴 計劃考演奏級

考獲8級鋼琴的他正打算考演奏級別，惟老師移民加上疫情，令他頗為惆悵，然而他坦言無移民或出國打算，因為不想離開家人和朋友。講到疫情下讀書有何「秘笈」，甘仲軒指疫情是「雙刃刀」，自律是最重要，雖然疫下在家學習時間多了，容易被其他娛樂分心，但學習時間變得更「Flexible」，任何時間都可以持續學習，加上他有補習，平時有反思補習內容，認為對學習有一定幫助。

指疫下讀書最難是 調整心態

談到疫情下讀書的最大困難，甘仲軒坦言是調整心態，雖然每次考模擬試都相當緊張成績，但過於緊張就會影響發揮水平。他指平時會與同學去圖書館溫習，以及用Zoom傾題目，認為朋輩間互相支持是十分重要，因為大家都是經歷相同的事情，而他閒時會看小說和聽音樂減壓，喜歡不同類型Classic Pop。

對於通識科改革，他認為通識的價值是有，因為能接觸不同的社會議題，具有全球視野，當中價值部分在公民與社會發展科重疊，認為精神仍然傳承，有價值去學公社科。