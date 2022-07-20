DSE放榜2022｜超級狀元爸爸做九巴 「沒刻意栽培女兒」

今屆中學文憑試其中一名「超級狀元」是就讀協恩中學的周愷彤，延伸數學、物理、生物及音樂，全部考獲5**，連同化學科取得5*，共奪得17粒星。九巴表示，周愷彤的父親正是在九巴任職九巴安全部助理經理的周志榮。

17歲的「超級狀元」周愷彤坦言家境普通，父母從事文職工作，是家中的獨生女。她指出疫情下目睹香港醫療系統壓力大，希望入讀中大醫學院，日後在公院做醫護，服務基層市民，以自己的能力貢獻社會。她坦言疫情下見到「香港醫生很好」，目前想留港發展：「希望在熟悉的地方、以熟悉的語言，服務香港市民。」

爸爸： 百分百支持女兒讀醫

她的父親周志榮表示，沒有刻意栽培女兒，也不會強迫女兒溫習，女兒個性獨立，從小到大都會主動學習，但他有讓女兒按興趣參與合唱團、學鋼琴和木琴，結果女兒音樂科也取得5**。在女兒出生前已加入九巴並任職至今的周志榮認為，一份穩定的工作很重要，讓子女能在良好環境中成長，專注學業。對於女兒希望入讀中大醫學院，周表示百分百支持女兒的決定，希望她學有所成，幫助更多有需要的人。

九巴自2015年設立獎學金，只要在中學文憑試考獲佳績並成功入讀本地認可大學的九巴員工子女，均合資格向九巴申請獎學金，分四年發放，資助員工子女的大學開支。周志榮亦會為女兒向九巴提出獎學金申請。

周愷彤是第二位九巴員工子女的「超級狀元」

繼2018年文憑試首位「18*超級狀元」黃子衡，其父親為九巴員工，周愷彤是第二位成為「超級狀元」的九巴員工子女，九巴表示欣喜，並祝賀周同學取得佳績。