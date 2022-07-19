DSE放榜2022｜逾八成學生有升學就業想法 僅三成留意相關資訊

香港中學文憑試明日（20日）放榜，有組織就高中生對未來升學及就業的想法和準備程度作出調查，發現超過八成受訪者有未來升學及就業的想法，惟僅有三成會經常留意升學及就業資訊。有專家認為，疫情下學生接受實體支援較以往少，以致他們不懂如何準備，建議年輕人多自發參加體驗活動，及早規劃生涯發展藍圖。

恒生銀行與聖雅各福群會青年職學平台「I am...」於今年5至6月訪問1134名中四至中五的學生，了解他們對未來升學及就業的想法及準備程度。研究發現，學生對升學及就業的「生涯信心」(對自己是否有能力作出決定的自信)分數低於平均水平。

香港理工大學應用社會科學系系主任崔永康解釋，學生信心低下緣於他們對職學資訊了解不足，因此無法判斷自己是否有能力在某些方向發展，從而影響其自信心，甚至是職涯規劃。

研究亦發現，分別有超過八成（82%）及六成半（65%）的學生渴望將來擁有「實體」和「全職」工作；選斜槓 (Slash) 的只有一成 (10%)，選「兼職」的則不足一成 (7%)。

崔永康指出，因學校生活在疫情陰霾下度過，故學生非常渴望有面對面的交流機會和親身體驗職場環境及氣氛，亦認為面對面溝通較方便，疫情不確定性亦令他們更傾向揀選較安定的全職工作。

另一方面，醫護護理及公共衛生（20%）、金融及會計（13%）則為首兩個受歡迎行業。

崔永康建議，學生可從不同渠道獲取多元的升學就業資訊，爭取機會參與職場體驗，發掘自我能力及興趣；家長亦應以開明態度與子女溝通、多了解其想法，並支持他們尋找與確立人生發展方向，亦可主動了解職學前路的最新發展。